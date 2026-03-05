Vereine unter Druck: Tennis in Horb boomt – doch ohne Halle droht ein Winterproblem

Mehr als 1600 Mitglieder haben die Horber Tennisvereine. Doch ausgerechnet in dieser Tennis-Hochburg fällt bald die Horber Tennishalle weg. Jetzt suchen die Vereine nach Lösungen.
Eigentlich sollte ursprünglich nur über die Tennis-Stadtmeisterschaften gesprochen werden – über Rückblick und Ausblick. Doch an diesem Abend trieb viele Vertreter der Horber Tennisvereine vor allem eine Frage um: Wie geht es im kommenden Winter weiter, wenn die Horber Tennishalle nicht mehr zur Verfügung steht, weil sie zu einer Padel-Anlage umgebaut wird? Wie brennend diese Frage ist, zeigte die große Beteiligung.