Vereine und Bürger beteiligt: Der Wittlinger Rathausplatz soll zum Kultur- und Veranstaltungshof werden

Eine „Soziale Mitte Wittlingen“ soll entstehen. Eine erste Planskizze kam im Gemeinderat bestens an und soll nun weiterentwickelt werden.
Beim Wittlinger Neujahrsempfang hatte Bürgermeister Michael Herr angekündigt, dass der Gemeinderat den eher schmucklosen Platz hinter Rat- und Gerätehaus aufwerten und Bürger sowie Vereine in dieses Projekt einzubeziehen wolle. Am Freitag präsentierte er nun vor gut besetzten Zuhörerreihen eine erste Planskizze, die den Arbeitstitel „Soziale Mitte Wittlingen“ trägt.