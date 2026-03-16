Vereine und Bürger beteiligt: Der Wittlinger Rathausplatz soll zum Kultur- und Veranstaltungshof werden

Eine „Soziale Mitte Wittlingen“ soll entstehen. Eine erste Planskizze kam im Gemeinderat bestens an und soll nun weiterentwickelt werden.

Beim Wittlinger Neujahrsempfang hatte Bürgermeister Michael Herr angekündigt, dass der Gemeinderat den eher schmucklosen Platz hinter Rat- und Gerätehaus aufwerten und Bürger sowie Vereine in dieses Projekt einzubeziehen wolle. Am Freitag präsentierte er nun vor gut besetzten Zuhörerreihen eine erste Planskizze, die den Arbeitstitel „Soziale Mitte Wittlingen“ trägt.

Der Plan stelle eine Arbeitsgrundlage dar und sei noch nicht an die komplizierten topographischen Verhältnisse des Geländes angepasst, das nach Osten in Richtung Kindergarten hangartig ansteige, erläuterte Herr. So schlägt der Gemeinderat vor, die Mauer östlich des Rathausensembles zu entfernen, um den Platz in den Hang hinein ausweiten zu können.

Die an der nordöstlichen Ecke stehende Esche soll durch einen neuen, klimaresistenteren Baum (möglicherweise eine Linde oder einen Feldahorn) ersetzt und durch einen zweiten ergänzt werden. Zwischen diesen beiden Bäumen sind bogenförmige Sitzstufen vorgesehen, vor denen sich eine Veranstaltungsfläche in der Art eines kleinen Amphitheaters ergibt.

Südlich schließt sich eine neue, höhere Stützmauer in Form eines U an, auf der ein Plateau mit einer Landschaftsliege angelegt werden soll. Ein kioskartiges Versorgungsgebäude mit Strom- und Wasseranschluss bildet den unteren Ankerpunkt der Mauer.

Bier- und Cafégarten

Die südliche Stirnseite des Platzes ist für einen kleinen Bier- und Cafégarten mit mobilen Sonnenschirmen reserviert, schräg davor bleibt Platz für eine mobile Bühne. Stützen für ein mobiles Sonnen- und Regendach, das die Platzmitte überspannt, runden das Konzept gestalterisch ab.

Der neue Rathaushof solle mehrere Funktionen erfüllen, führte Michael Herr aus: Zum einen müsse der Platz unter der Woche weiterhin Parkflächen für Besucher von Rathaus, Kindergarten, Feuerwehr und Bürgersaal bieten, zum anderen solle er für die beiden großen Veranstaltungen im Dorf – also für Mitsommerfest und Adventszauber – bessere Rahmenbedingungen schaffen.

Aufenthaltsqualität erhöhen

Darüber hinaus wolle man die Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen und damit Vereine sowie Bürger dazu anregen, neue Treffs und Formate zu entwickeln. „Natürlich alles in einem für die Anwohner zuträglichen Maß“, betonte Herr.

Bei den Zuhörern stießen die Ausführungen Herrs auf Zustimmung. Um den Bereich oberhalb der Sitzstufen auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu machen, wurde ein Weg vom Kindergarten über die Wiese zur Landschaftsliege angeregt.

Fördergelder beantragen

Das Kioskgebäude eröffne die Möglichkeit, zu Kaffeetreffs oder Stammtischen im Freien einzuladen, lautete eine Idee. Von einem dauerhaften Kioskverkauf will man aus Rücksicht auf die Anwohner aber absehen. Ebenso wenig soll der Rathaushof zur jederzeit nutzbaren Aktionsfläche werden.

Auf Anregung von Beate Klein lässt Michael Herr prüfen, ob im Zuge der Neugestaltung des Platzes über einen Lift-Anbau auch ein barrierefreier Zugang zum Gemeindesaal geschaffen werden könnte.

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Eine „finanzielle Hausnummer“ sowie ein Zeitrahmen wurden bewusst nicht genannt. Um Fördergelder beantragen zu können, sollen die Pläne nun erst einmal weiter vorangetrieben werden. Änderungsvorschläge sowie Wünsche von Vereinen und Bürgern sollten bis zum 13. April beim Rathaus eingehen, wo die Planskizze auf einer Stellwand auch eingesehen werden kann.