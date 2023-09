An zwei Tagen wurde auf dem Festplatz bei der Langenrothalle gefeiert. Am Samstagabend begrüßte Ortsvorsteher Helmut Roth beim Fassanstich im Festzelt die Gäste zum alljährlichen Straßenfest. Den musikalischen Auftakt gestaltete der Musikverein Ichenheim, danach war es an „Badisch Blech“, die Festgäste mit einem bunten Potpourri an Blasmusik zu unterhalten. Den Abschluss des Samstags bildete die DJ-Party mit Barbetrieb des TV Ichenheim.

An sieben Essens- und zwei Getränkeständen konnten sich die Besucher mit den kulinarischen Leckereien der Vereine verwöhnen lassen. Dabei war einmal mehr ein breites Spektrum an Speisen und Getränken geboten: Flammlachs, Forellen, Gyros, Pilzpfannen, aber auch Kaffee, Kuchen und Crêpes waren unter anderem auf den Speisekarten der Vereine zu finden. An einem Weizen- und Likörstand sowie an der Cocktailbar gab es auch alkoholfreien Getränke zu finden. „Es war einfach Bombe“, blickte Organisator Axel Fischer auf den Festauftakt zurück.

Der Sonntag wurde von Pfarrerin Anna Schimmel mit dem ökumenischen Festgottesdienst eröffnet. Danach spielten die Oldtimers zur Eröffnung des Festzelts auf. Das Bühnenprogramm stand dabei ganz im Zeichen der Familien. So tanzten die Kinder des TuS Ichenheim als „Little Dance Sensation“ und „Teen Dancer“ auf der Bühne. Auch der Ichenheimer Musikernachwuchs präsentierte sein Können. Nach den Zumba Kids und den Zumba Kids Junior beendete die Coverband „Verspielt“ das Bühnenprogramm. Die fünfköpfige Band gehört zu „Musical United Lahr“ und spielt einen bunten Mix quer durch verschiedene Genres.

Die Kinder hatten die Möglichkeit, sich bei Fußballdart, einer Hüpfburg oder einer Schokokussschleuder auszutoben. Auch Karussellfahrten sorgten für die Unterhaltung der kleinen Festbesucher.

Auch Kindern war beim Ichenheimer Straßenfest einiges geboten. Sie konnten sich etwa im Fußballdart ausprobieren. Foto: Lehmann

Besonders die schattigen Plätze im Freien waren bei den Besuchern am Sonntag besonders begehrt und füllten sich schnell. Ein volles Festzelt war das Ergebnis des aufgegangenen Festkonzepts. Einige Speisen waren bereits am Samstag ausverkauft und auch die Vereine blickten auf ein erfolgreiches Fest zurück.

Das Konzept, dass in einem großen Festzelt gefeiert wurde, statt auf einzelne Zelte zu setzen, hatte sich erneut bewährt. So konnten durch die Vereine Synergien genutzt werden. Die Koordination und Organisation läuft bei Axel Fischer zusammen, der bei dem großen Fest den Überblick behält. „Wir sind immer wieder dankbar, dass sich die Vereine an diesem Fest beteiligen, aber auch über den großen Zuspruch der Besucher aus Neuried und der Region“, betonte Fischer.

Die teilnehmenden Vereine

Sieben Vereine sorgten mit eigenen Ständen für das leibliche Wohl der Besucher. Neben Musik- und Angelverein war der Männergesangverein mit einem Speisenangebot dabei. Ebenso die Pferdefreunde Hürsterhof, der TV, der DRK-Ortsverein und der FC Neuried. Im Hintergrund packten der Tennisverein und die Landfrauen mit an.