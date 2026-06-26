Vereine schlagen Alarm: Gemeinderat diskutiert Catering-Konzept für Donaueschinger Donauhallen

Massive Kritik an der exklusiven Vergabe motiviert das Gremium, über eine Neuausrichtung nachzudenken. Das Thema soll erneut auf die Tagesordnung.
Im Donaueschinger Gemeinderat gab es in Bezug auf die Bewirtung der Donauhallen ab 1. April 2027 reichlich Gesprächsbedarf. Es ging um die Ausschreibung der Konzession nach dem bisherigen Konzept. Im jetzigen Stadium sah sich das Gremium mehrheitlich nicht in der Lage, die Verwaltung mit der Fortsetzung des Status quo zu beauftragen. Es entschied sich dafür, im Donauhallen-Gremium Varianten einer Neuausrichtung zu diskutieren und den Tagesordnungspunkt dann im Gemeinderat erneut zu beraten.