Vereine schlagen Alarm: Gemeinderat diskutiert Catering-Konzept für Donaueschinger Donauhallen

Massive Kritik an der exklusiven Vergabe motiviert das Gremium, über eine Neuausrichtung nachzudenken. Das Thema soll erneut auf die Tagesordnung.

Im Donaueschinger Gemeinderat gab es in Bezug auf die Bewirtung der Donauhallen ab 1. April 2027 reichlich Gesprächsbedarf. Es ging um die Ausschreibung der Konzession nach dem bisherigen Konzept. Im jetzigen Stadium sah sich das Gremium mehrheitlich nicht in der Lage, die Verwaltung mit der Fortsetzung des Status quo zu beauftragen. Es entschied sich dafür, im Donauhallen-Gremium Varianten einer Neuausrichtung zu diskutieren und den Tagesordnungspunkt dann im Gemeinderat erneut zu beraten.

Kein einfaches „Weiter so“ Oberbürgermeister Erik Pauly schlug vor, dass das Donauhallen-Management mit Leiterin Eva-Maria Hirt zur Diskussion über das zukünftige Bewirtschaftungskonzept einlädt. Wie schwierig es mit einem einfachen „Weiter so“ werden wird, kristallisierte sich bereits während des Punktes Einwohnerfragen heraus.

Bernd Majer und Katharina Albert vom Gremium des Hexenballs kritisierten das Catering und die Verhandlungen mit den jeweiligen Anbietern massiv. Diese würden sich von Jahr zu Jahr schwieriger gestalten. „Wir haben keine Ahnung, wie lange wir diesen unter diesen Bedingungen durchführen können“, beschrieb Majer diverse Missachtungen des Vertrags vonseiten des Caterings. Er schlug zum Wohl der Vereine vor, die aktuelle Vergabeordnung an einen Caterer zu überdenken.

Katharina Albert und Bernd Majer vom Donaueschinger Hexenball-Gremium berichten von Problemen mit dem Catering und sehen darin eine Gefahr für Vereinsveranstaltungen. Foto: Rainer Bombardi

Gemeinderat Tevfik Ceylan (GUB) schlug im Anschluss vor, den Tagesordnungspunkt Donauhallen zu vertagen. „Wir sollten nicht vorschnell das bestehende Modell wählen, da es uns am einfachsten erscheint“, sagte er. „Wir müssen bei einer Vergabe auf den Wettbewerb anstatt auf ein Monopol setzen, sowie Vereinen und Ehrenamt aufgrund steigender Catering-Kosten nicht die Existenzgrundlage entziehen“, führte Ceylan weiter aus, der Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben in der Stadt befürchtet.

Ceylan: Zukunft gestalten, anstatt Risiken verwalten

Zudem plädierte er dafür, sich für eine möglichst hohe Auslastung der Donauhallen zu engagieren und alternative Modelle zu diskutieren. „Unser Ziel muss sein, die Zukunft zu gestalten anstatt Risiken zu verwalten“, lautete sein Appell. Er bezeichnete das Argument, dass nur ein Exklusiv-Caterer die Küchenausstattung schützen könne, als nicht haltbar.

Nach einer kurzen Auszeit, in der die Fraktionen das weitere Vorgehen berieten, meldete sich Marcus Greiner (CDU) als erster zu Wort. „Wir dürfen nicht nur vertagen. Es muss auch klar sein, dass wir in der Zwischenzeit ein Modell erarbeiten, wie es mit der gastronomischen Bewirtschaftung weitergeht“, erklärte er, und bezeichnete eine Vertagung unter dieser Voraussetzung als eine gute Option.

Reith: Vereine einbeziehen

„Wir können uns dem Vorschlag einer Vertagung anschließen“, sagte Niko Reith (FDP). Er sprach von einer undurchsichtigen Ausschreibung für die Gemeinderäte, welche lediglich eine Bewertungsmatrix enthalte. Er forderte das Donauhallen-Begleitgremium auf, die Vertreter der Vereine in eine Grundsatzdiskussion zur Zukunft der Bewirtschaftung einzubeziehen.

Michael Blaurock (Grüne) sah es ähnlich und sprach sich dafür aus, eine Fachperson für Vergaberecht an den Diskussionen zu beteiligen. Zudem forderte er, die Treffen im Gremium zügig zu starten, um frühzeitig zu einem Ergebnis zu kommen. „Wir sollten allgemein lernen, schneller zu einer Entscheidung zu kommen“, ergänzte er. „Wir sind unentschieden und wollen, dass es vorangeht“, meinte Jens Reinbolz (SPD). Er schlug vor, die Ausschreibung in Richtung Catering-Pool zu lenken, um eine Monopolstellung zu vermeiden.

Exklusiv-Catering auf Prüfstand

Der Gemeinderat von Donaueschingen hatte vor 16 Jahren im Rahmen der Modernisierung der Donauhallen entschieden, das Catering exklusiv an ein Unternehmen zu vergeben. Diese Variante führt hauptsächlich bei den einheimischen Vereinen und Veranstaltern regelmäßig zu Diskussionen. Ein Gremium diskutiert nun in den kommenden Wochen, wie es weitergehen soll.