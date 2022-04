1 Die Apfel- und Obstbäume am "Hohen" in Bietenhausen stehen in voller Blüte. Nicht so rosig sieht es dagegen derzeit beim Obstbauverein aus. Foto: Beiter

Im kommenden Jahr wäre der Obst- und Gartenbauverein Bietenhausen 125 Jahre alt. Doch damit dieses Jubiläum noch gefeiert werden kann, braucht es wohl fast ein Wunder. Der einst stolze Verein steht vor der Auflösung.















Rangendingen-Bietenhausen - Dass der Verein jetzt innerhalb weniger Jahre erneut in "Schieflage" ist, îst wohl am wenigsten der vor drei Jahren ins Amt gehobenen Vorstandschaft zuzuschreiben. Sie hätten mit verschiedenen Aktionen versucht, "den Verein wieder ins Schwimmen zu bringen", dankte Ortsvorsteher Josef Pfister dem Team um den Vorsitzenden Edwin Kessler für dessen Bemühungen. Auch Mitglied Stefan Beuter betonte: "Die hatten nach dem Umbruch des Vereins mit vielen Rücktritten einen wirklich schweren Stand."

Arbeit der Vorstandschaft wird gelobt

"Das war alles sehr professionell was geleistet wurde. Ich finde die Situation jetzt sehr schade", sagte Pfister. Auch dessen Stellvertreter im Ortschaftsrat, Roland Strie, hob bei seinem Vortrag als Kassenprüfer die Saft- und Apfelaktionen des Vereins mit dem Kindergarten als sehr positiv hervor.

Auch die Unterstützung der Gemeinde wäre den Obstbauern gewiss. Weiß doch Bürgermeister Manfred Haug, dass eine Baumpflege auf der Gemarkung nur mit dem OGV funktionieren kann. "Der Obstbauverein treibt das voran", so seine Feststellung.

Unterstützung durch die Mitglieder bei Aktionen war "sehr gering"

Entscheidend für die Resignation der jetzigen Mannschaft ist wohl, dass die Unterstützung aus dem Kreis der Mitglieder bei geplanten Aktionen "sehr gering" gewesen war, wie Edwin Kessler ausführte. "Ein Verein macht aber nur Sinn, wenn die Mitglieder aktiv sind", machte er seiner Resignation Luft.

Auch Corona könnte ihren Teil zur jetzigen Vereinsflaute beigetragen haben. So mussten ab dem Vereinsjahr 2020 die Aktivitäten der Obstbauern immer weiter zurückgefahren werden – um im vergangenen Jahr praktisch auf Eis gelegt zu werden. Ersichtlich war dies in den Einnahmen von Kassier Ingo Pape, die 2021 bei Null lagen. Die Aktionen mit der Schule und dem Kindergarten: "Das alles ist uns weggebrochen", so der Vorsitzende.

Rangendingen und Höfendorf geben den Obstbauern einen Korb

Sichtlich enttäuscht zeigte er sich, dass sein Versuch, die beiden Geschwister-Vereine in Rangendingen und Höfendorf von eine "Arge", einer Arbeitsgemeinschaft der drei Obstbauvereine, zu überzeugen, komplett ins Leere gelaufen sei. In Höfendorf hatte der Obstbauverein in der Hauptversammlung gegen einen solchen Versuch gestimmt. Auch aus Rangendingen sei ihm signalisiert worden, dass es dafür derzeit keinen Bedarf gebe. Dabei, so sieht es Kessler, hätten diese Vereine doch irgendwann dieselben Probleme, "auch wenn sie jetzt noch gut aufgestellt seien".

Vor zwei Jahren war es wieder Corona, das ein erstes kleines Pflänzchen der Kooperation zwischen den drei Vereinen den Gar ausgemacht hatte, als die gemeinsam geplante Mostprämierung des Streuobstparadieses in Rangendingen der Pandemie zum Opfer fiel. "Das war natürlich schade", so Kessler. Jetzt wird sich Bürgermeister Manfred Haug der Sache annehmen und Gespräche mit den Gremien in Höfendorf und Rangendingen führen.

Termin für außerordentliche Hauptversammlung: 5. Juni

Doch er muss sich sputen. Mit dem 5. Juni steht bereits ein Termin für die außerordentliche Hauptversammlung zur Einleitung der Vereinsauflösung im Terminkalender. Bei der Versammlung blieben außerdem die zu wählenden Posten Vorsitzender, Stellvertreter, Schriftführer, Beisitzer und Kassenprüfer unbesetzt.

Dass der Vorstandschaft der Schritt nicht leicht fällt, war aus ihren wehmütigen Schlussworten herauszuhören. Das Miteinander mit den Bürgern sei immer sehr harmonisch gewesen, verabschiedete sich Edwin Dettinger von der Versammlung. Und Schriftführerin Frauke Kessler-Betz sagte Danke dafür, dass wenigstens ein "alter Kern" noch zu dieser vielleicht letzten regulären Hauptversammlung gekommen sei.

Obstwiese soll verpachtet werden

Ortsvorsteher Josef Pfister wollte noch nicht aufgeben. Er stellte den Antrag, die OGV-Wiese zu verpachten. Die Funktion der vereinseigenen Wiese zu erhalten verband er mit einem Symbol, dass es auch beim Obstbauverein eine Zukunft geben könne.