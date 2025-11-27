Vereine planen Termine: Zwei Traditionsveranstaltungen fallen 2026 in Hausach weg

Hausachs Vereine haben die Termine für 2026 koordiniert. Viel Lob gab es für das Engagement der 80 Gruppierungen. Nicht alle Traditionsveranstaltungen bleiben.
Wie aktiv die Hausacher Vereine sind, zeigte sich bei der Vereinsvertreter-Versammlung am prall gefüllten Kalender fürs kommende Jahr. Zuvor gab Marc Zehntner vom Wolfacher Steuerbüro Zetax einen Überblick über neuralgische Punkte und Neuerungen bei der Besteuerung der Vereine. Er riet, vorausschauend auf Dinge zuzugehen und die eigene Vereinssatzung mit der aktuellen Mustersatzung des Finanzamts zu vergleichen.