Vereine laden ein: Das steht beim Weihnachtsdorf auf dem Programm

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsdorf in Baiersbronn. So gestaltet sich das diesjährige Programm.
Die Gemeinschaft der organisierenden Baiersbronner Vereine, bestehend aus Bauwagen 08, Dartclub Brücke Flyers, Dorflädle, Drachen- und Gleitschirmflieger, Narrenzunft und der Abteilung Fußball des SV Baiersbronn, lädt am zweiten Adventswochenende von Freitag, 5. Dezember, bis Sonntag, 7. Dezember, wieder zum traditionsreichen Weihnachtsdorf im Herzen Baiersbronns ein, schreibt die Brainstorm Veranstaltungstechnik und Service in einer Pressemitteilung.