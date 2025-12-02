Vereine laden ein: Das steht beim Weihnachtsdorf auf dem Programm

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsdorf in Baiersbronn. So gestaltet sich das diesjährige Programm.

Die Gemeinschaft der organisierenden Baiersbronner Vereine, bestehend aus Bauwagen 08, Dartclub Brücke Flyers, Dorflädle, Drachen- und Gleitschirmflieger, Narrenzunft und der Abteilung Fußball des SV Baiersbronn, lädt am zweiten Adventswochenende von Freitag, 5. Dezember, bis Sonntag, 7. Dezember, wieder zum traditionsreichen Weihnachtsdorf im Herzen Baiersbronns ein, schreibt die Brainstorm Veranstaltungstechnik und Service in einer Pressemitteilung.

Das Bühnenprogramm an den drei Festtagen präsentiere sich auch in diesem Jahr wieder rundum gelungen. Am Freitagabend startet das Trachtenblasorchester „TBO“ von 18.30 bis 20 Uhr. Um 18.30 Uhr werde zudem ein Kinderkino im Rosensaal angeboten, um auch den Eltern ein wenig „Freizeit“ zu bescheren.

Nikolaus beschenkt Kinder

Am Samstag lässt von 13 bis 14 Uhr das Blechbläserensemble der Musikschule weihnachtliche Klänge hören. Darauffolgend wird gegen 17 Uhr Bürgermeister Michael Ruf den Nikolaus empfangen, der für alle Kinder ein Geschenk und seine große Kutsche im Gepäck habe.

Von 19 bis 22 Uhr werden die Lokalmatadoren von „Secret Power“ die Bühne rocken. Am Sonntag wird von 13.30 bis 14 Uhr die Klasse 3a der örtlichen Grundschule die Zuschauer erfreuen und von 15 bis 17 Uhr rundet der Keyboardauftritt der Jugendmusikschule das Weihnachtsdorf ab.

Das Organisationsteam Foto: Brainstorm Veranstaltungstechnik und Service

Auch für Gaumen und Kehle solle es an nichts fehlen. Für die kleinen Besucher drehe die Eisenbahn wieder ihre Runden und werde die Augen zum leuchten bringen. Als Unterstützung für die Schulen stellen die Vereine eine kostenlose Hütte zur Verfügung. Diese „Schulhütte“ werde an den einzelnen Tagen von unterschiedlichen Schulklassen betrieben und verkauft an allen drei Tagen Kaffee und Kuchen zugunsten der Klassenkassen.

Das Weihnachtsdorf ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.