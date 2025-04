Bei der Jahreshauptversammlung des Sportvereins Gültlingen gab es viele zufriedene Gesichter. Alle konnten sich über die vielen gelungenen Aktivitäten im vergangenen Jahr freuen, berichtet der Verein.

Von der Après-Ski-Party über das Elfmeterturnier mit Jugendsporttag, den tollen Gesamtjugendabschluss, die vielen Arbeitsstunden der Mitglieder beim Schäferlauf und der Sportheimbewirtung, die seit mittlerweile zehn Jahren in Eigenregie gestemmt wird, bis hin zu Infoheft und Weihnachtsfeier war alles mit dabei – ein rundum gelungenes Jahr sowohl im Miteinander wie auch im Sportlichen, resümiert der Verein.

Diese ganzen Aktionen seien aber nur möglich, was auch Vorstand Öffentlichkeitsarbeit Markus Bukowski bei der Hauptversammlung besonders betonte, wenn es viele ehrenamtliche Helfer vor und hinter den Kulissen gibt.

Lange Vereins- und Verbandszugehörigkeit

So wurden an dieser Versammlung auch sehr viele Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit, wie auch von den verschiedenen Verbänden WFV (Württembergischer Fußballverband), WLSB (Württembergischer Landessportbund), WSJ (Württembergische Sportjugend) und STB (Schwäbischer Turnerbund) für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz geehrt.

Der Breitensport bilde eine sehr stabile Sparte des SV Gültlingen und die Angebote für Kinder von Klein bis Groß, sowie auch im Erwachsenensport erfreue sich größter Beliebtheit, heißt es in der Mitteilung.

Der SV Gültlingen sei auf einem guten Weg, in verschiedene Projekte, was in und um das Sportgelände und Sportheim anfällt, zu investieren und die Vereinsführung hofft, den Spirit des Vereinslebens an die Jugend weitergeben zu können.

Denn eins ist klar: Nur wenn der Verein den Spaß an Ehrenamt und Vereinsleben an die Kinder, Jugend und jungen Erwachsenen weitergeben kann, hat der Sportverein gute Karten, weiter so erfolgreich zu bestehen.

Ehrungen

WFV:

Silke und Steffen Ilmberger, Regine Schwarz (Bronze), Uwe Bohlsen, Markus Bukowski, Gunter Deuble, Volker Kleinbeck (Silber) Dominic Blum (Ehrenbrief) Spielerehrennadel für Frank Gackenheimer, Timo Nestle und Andreas Widmaier. Jugendleiterehrennadel für Pascal Ayasse, Ralf Bäuerlein, Andreas Keppler, Michael Pflieger, Matthias Schaffert, Felix Weinhardt

STB:

Renate Danzinger Übungsleiter-Ehrenurkunde.

WLSB:

Regine Schwarz, Dietmar Strauß (Bronze), Steffen Ilmberger, Volker Kleinbeck, Otto Rothfuß (Silber), Uwe Bohlsen, Markus Bukowski,Gunter Deuble(Gold)

Württembergische Sportjugend:

Andrea Weinhardt (Bronze)

25 Jahre:

Dietmar Danzinger, Hans-Dieter Roller und Lars Rothfuß

40 Jahre:

Edeltraud und Friedrich Waiblinger

50 Jahre:

Kurt Dengler, Jürgen Gackenheimer und Frank Stadelmann

60 Jahre:

Eberhard Schumacher

70 Jahre:

Heinz Kohler und Kurt Volz