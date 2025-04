Rat und Unterstützung Das ist die neue Ansprechpartnerin für Geflüchtete in Wildberg

Der Umzug in ein anderes Land – vor allem, wenn er so plötzlich ist wie bei einer Flucht – stellt Menschen vor große Herausforderungen. Nadine Ferreira Leal ist die neue Integrationsmanagerin und hilft Geflüchteten in Wildberg, anzukommen und sich zurechtzufinden.