Vereine in Wildberg: Flieger stehen für Flugtag in den Startlöchern

Am Wochenende, 30. und 31. August, findet der Flugtag der Flugsportvereinigung Wächtersberg statt. Kunststücke mit dem Flugzeug, Rundflüge und Austausch erwarten die Besucher.
Die Flugsportvereinigung Wächtersberg hat für ihr Flugwochenende auf dem Flugplatz ein umfangreiches Programm für das Wochenende aufgestellt. Los geht es schon am Samstag um 15 Uhr mit Rundflügen der Segel- und Motorsportflieger. Besucher können da bereits die ersten angereisten Flugzeuge bestaunen, sowohl am Boden als auch in der Luft.