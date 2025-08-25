Vereine in Wildberg: Flieger stehen für Flugtag in den Startlöchern

Am Wochenende, 30. und 31. August, findet der Flugtag der Flugsportvereinigung Wächtersberg statt. Kunststücke mit dem Flugzeug, Rundflüge und Austausch erwarten die Besucher.

Die Flugsportvereinigung Wächtersberg hat für ihr Flugwochenende auf dem Flugplatz ein umfangreiches Programm für das Wochenende aufgestellt. Los geht es schon am Samstag um 15 Uhr mit Rundflügen der Segel- und Motorsportflieger. Besucher können da bereits die ersten angereisten Flugzeuge bestaunen, sowohl am Boden als auch in der Luft.

Am Sonntag ist einiges los. Ab 10 Uhr spielt die Stadtkapelle, es gibt Bewirtung. Um 14 Uhr startet dann das dreistündige Flugspektakel, kündigt der Verein an. Die Flieger aus Verein und von außerhalb zeigen mit Motor- und Segelflugzeugen Kunstflüge. Auch der deutsche Meister im Motorkunstflug, Benjamin Stiebe, wird aller Voraussicht nach dabei sein. Am Sonntag kostet der Eintritt zum Flugtag fünf Euro, am Samstag ist er kostenlos.

Wer sich fürs Fliegen interessiert, hat an diesem Wochenende die Gelegenheit, im Cockpit mal Probe zu sitzen und mit erfahrenen Fliegern ins Gespräch zu kommen. Unverbindlich informieren, was das Hobby beinhaltet, was es kostet, wie viel Zeit es braucht – all das können die Flieger aus Erfahrung berichten. Vielleicht findet sich ja auch der eine oder andere Nachwuchsflieger? Der Verein hat eine Jugendabteilung, schon ab 14 Jahren kann die Ausbildung zum Segelflieger starten.

Mitfliegen möglich

Und wer einmal einen Blick aus der Flughöhe werfen will, der kann am Sonntag bei den Rundflügen mit einsteigen. 80 Gastflüge schaffe man mit den drei verfügbaren Flugzeugen, ist sich Vorstand Swen Holtmann sicher. Und selbst, wenn an diesem Tag jemand nicht zum Zug kommt, behält die Karte ihre Gültigkeit und der Rundflug kann an einem anderen Tag nachgeholt werden. An den Wochenenden sei für gewöhnlich Flugbetrieb auf dem Gelände.

Gemächlicher als Flugzeuge schweben Ballons durch die Luft – voraussichtlich sind beim Flugtag zwei am Start. Da kann man sich als interessierter Gast auch mal in einen der Körbe stellen, die man sonst meist nur in weiter Ferne am Himmel sieht.

Ebenfalls am Start werden einige Modellflieger mit ihren kleinen und größeren Flugzeugen sein, die von unten mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Auch von ihnen gibt es sicher interessantes über ihr Hobby zu erfahren.

Und auch, wer es nicht so mit dem Fliegen hat, kann auf seine Kosten kommen. Auch Oldtimer-Autos werden auf dem Gelände zu bestaunen sein, erwartet werden etwa 100.

Auch die Verpflegung kommt nicht zu kurz. Am Grillstand gibt es für hungrige Besucher, Flieger und die, die es werden wollen Pommes, Rote Wurst und Schweinehals. Eis, Kaffee und Kuchen stehen ebenfalls zur Verfügung. Zudem sind erstmalig zwei Foodtrucks angekündigt: mit Langos und schwäbischer Kost.