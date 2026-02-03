Vereine in Weil am Rhein: Sie bringen Haltingen mit Blasmusik zum Klingen

„Das war ein gutes Jahr für den Musikverein Haltingen “, stellte der Vorsitzende, Jürgen Wehrle, zufrieden fest. Die Stabilität und Kontinuität in diesem Verein zeigte sich bei den Vorstandswahlen. Einstimmig wurde Jürgen Wehrle wieder zum Vorsitzenden gewählt. Ebenfalls wieder gewählt wurde der zweite Vorsitzende Dennis Moser, Kassierer Pascal Duttlinger, Schriftführer Matthias Tröstl, Jugendleiterin Helena Friedlein sowie Thomas Däublin als Instrumenten- und Notenwart.

Neu im Vorstandsteam sind Verena Fischer, die Notenwartin wurde, und Lilli Dahm, die zur zweiten Jugendleiterin gewählt wurde. Unverändert bleiben Gerlinda Moser und Helge Friedlein Passivbeisitzer. Sabina Dapperheld bleibt Beisitzerin Aktive, während Jeremias Wehrle neu zum Aktivbeisitzer gewählt wurde.

Bericht des Vorsitzenden: Ob Konzert am Ostersonntag, der Auftritt im Pflegeheim Markgräflerland oder die Beteiligung am Dorffest und am Hock für das Dorf, musikalisch sei der Musikverein Haltingen (MV) auf einem guten Weg, war zu vermelden. Zwei tolle Konzerte gab es. Das Jahreskonzert „in der warmen Festhalle“ zu erleben, sei schön gewesen, lobte Wehrle. Er dankte allen Helfern.

Ein Zeichen für ein „schönes Miteinander“ habe die Reise nach Ungarn gesetzt. Es sei 2025 „richtig etwas geboten gewesen“, fasste er Zusammen. Mit kleinen Ensembles zu beginnen, habe sich bewährt. Der Musikverein verfüge über viele Talente, sei es musikalischer oder sonstiger Art. Einzig bei den Sicherheitskonzepten wünschte sich Wehrle eine Erleichterung durch die Verwaltung. Abschießend stellte er den Konzert- und Probenplan für das Jahr 2026 vor, der immerhin 20 verschiedene Termine aufweist. An den 46 Proben nahmen 76 Prozent der 28 aktiven Musiker teil.

Bericht des Dirigenten: „Wir haben unglaublich viele gute Sachen erlebt“, stellte Gergö Donath fest – zum einen die Reise nach Ungarn, aber auch die Konzerte im Pflegeheim oder das Frühjahrskonzert in Eimeldingen, bei denen es viele positive Rückmeldungen gegeben habe. Derzeit entstünden Pläne, im Sommer etwas Neues zu machen. Motivation und Spaß, so sollte es weitergehen, sagte der Dirigent. Insgesamt habe der MV eine „schöne musikalische Entwicklung gemacht“.

Jugendleiterin Helena Friedlein berichtete von drei Auftritten der acht jugendlichen Musiker, von denen einige bereits im Aktivorchester mitspielten, aber auch von vielen geselligen Aktivitäten.

Kassenbericht: „Wir haben mit einem Plus abgeschlossen“ verkündete der Kassierer Pascal Duttlinger. Die Kassenprüfer Deborah Seyer und Danny Tuckwell erwirkten die Entlastung. Elisa Wade wurde neu zur Kassenprüferin gewählt.

Die Versammlung stimmte der vom Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung zu. Zukünftig erhöht sich der Beitrag für die aktiven Musiker von 20 auf 40 Euro. Der Beitrag der Passivmitglieder wird von 20 auf 30 Euro angehoben.

Auf einen Blick:

Musikverein Haltingen

28 Aktive, 94 Passivmitglieder, 55 Ehrenmitglieder, 15 Auftritte, 46 Proben

Kontakt und Konzertplan: http://www.musikverein-haltingen.de