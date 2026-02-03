Vereine in Weil am Rhein: Sie bringen Haltingen mit Blasmusik zum Klingen

Der Musikverein Haltingen zieht bei der Generalversammlung in der Festhalle eine glänzende Bilanz.
„Das war ein gutes Jahr für den Musikverein Haltingen “, stellte der Vorsitzende, Jürgen Wehrle, zufrieden fest. Die Stabilität und Kontinuität in diesem Verein zeigte sich bei den Vorstandswahlen. Einstimmig wurde Jürgen Wehrle wieder zum Vorsitzenden gewählt. Ebenfalls wieder gewählt wurde der zweite Vorsitzende Dennis Moser, Kassierer Pascal Duttlinger, Schriftführer Matthias Tröstl, Jugendleiterin Helena Friedlein sowie Thomas Däublin als Instrumenten- und Notenwart.