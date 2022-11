Eine böse Überraschung erlebte Bernd Stolte, Vorsitzender des Tennisclubs Marbach: Unbekannte hatten den Schuppen nahe des Clubhauses aufgebrochen – aber nichts mitgenommen. In VS und Umgebung gb es eine Reihe von Aufbrüchen in Vereinsheimen. Wie geht es für die Vereine nun weiter?