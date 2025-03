Vereine in Tuningen: Das plant der Freundeskreis Camogli

1 So schön ist es in Camogli, zeigt Bernd Sauer als Vorsitzender des Freundeskreises anhand dieses Fotos. Foto: Cornelia Hellweg

Bernd Sauer ist der Motor der Partnerschaft zwischen Camogli in Italien und Tuningen, die offiziell seit 1998 besteht. Für den Spätherbst ist eine Fahrt in die Seefahrerstadt an der ligurischen Küste geplant.









Link kopiert



Gerade wurde der Vorstand des Freundeskreises Camogli im Rahmen der Mitgliederversammlung in seinen Ämtern bestätigt. Bernd Sauer ist ein „Mann der ersten Stunde“. Die Vorgeschichte zu der Partnerschaft zwischen Tuningen und Camogli reicht bis in die späten 1960er-Jahre. Daraus erwuchsen Auftritte des Chores „Schola Cantorum“ unter der Leitung des inzwischen verstorbenen Mauro Ottobrini in Tuningen, seit 1991 regelmäßig in der Vorweihnachtszeit in der katholischen St.-Anna-Kirche.