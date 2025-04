Osterbrauch in Trossingen Brisilleneier sind Geschenke fürs Herz

Was die Trossinger Spezialität mit Cluses zu tun hat? Ein Blick in die Geschichte der Partnerschaft verrät das. Auch die Freunde aus Frankreich wissen längst: Das Spannendste am Brisillenei ist das Auspacken – man weiß nie genau, was herauskommt.