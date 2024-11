Am Samstag ist ein Konzert der Stadtmusik Trossingen im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus. Oliver Helbich dirigiert.

Unter dem Motto „Klänge des Ozeans“ erwartet die Zuhörer am Samstag, 16. November, ab 19.30 Uhr laut Ankündigung ein Programm voller Spannung, Tiefe und Emotionen. Der Einlass beginnt ab 18.30 Uhr.

Dirigent Oliver Helbich beschreibt das Konzept des Abends so: „Der Ozean bietet als Thema eine immense Vielfalt an Stimmungen und Möglichkeiten, die wir musikalisch abbilden möchten. Wir haben Stücke ausgewählt, die das Abenteuer, die Weite und das Geheimnisvolle des Meeres hörbar machen“. Für ihn und die Musikerinnen und Musiker ist es eine einmalige Gelegenheit, die besondere Atmosphäre des Meeres – von ruhigen Klängen bis hin zu actiongeladenen Passagen – auf die Bühne zu bringen.

Blas- und Filmmusik

Mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus sinfonischer Blasmusik und bekannter Filmmusik wird das Orchester das Publikum begeistern. Unter anderem wird ein Medley aus der beliebten Filmmusik zu „Arielle, die Meerjungfrau“ erklingen, das mit beschwingten Melodien das Gefühl der Leichtigkeit unter Wasser transportiert.

Ein weiterer Höhepunkt ist die packende Musik aus „Pirates of the Caribbean“, die durch kraftvolle Klänge und schwungvolle Rhythmen die Abenteuerlust weckt und die Welt von Captain Jack Sparrow lebendig werden lässt. „Wir freuen uns darauf, unseren Gästen ein Programm zu bieten, welches sie durch verschiedene Klangwelten des Ozeans führt,“ sagt Vorstandsmitglied Marc Bücher. „Die Stücke spiegeln die ruhigen und majestätischen, aber auch die dynamischen und dramatischen Seiten des Meeres wider. Für uns als Orchester ist es ein besonderes Konzert, weil das Thema so vielseitig ist.“

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf bei Traumform im Schwabenpark und beim Tabakshop Spehn in Trossingen erhältlich. Nach dem Konzert lädt die Stadtmusik das Publikum in den kleinen Saal des Konzerthauses ein, wo Cocktails und eine gemütliche Atmosphäre zum Ausklang des Abends einladen. „Es wird ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und vielleicht ein wenig Sehnsucht nach dem Meer,“ so Bücher.