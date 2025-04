Schon kurz nach zehn Uhren waren die ersten Teilnehmer am Start. Alle Generationen hatten ihren Spaß am Eierwerfen – einer Tradition, die in der Region um Schura weit mehr als 100 Jahre zurückreicht.

Nachdem sie in den Nachkriegsjahren in Vergessenheit geraten war, kam es im Jahr 1978 zu einer Wiederbelebung. Und das aus einer „Bierlaune“ heraus seitens der Handballabteilung der TG Schura, allen voran dem damals 18-jährigen Rudi Pfründer. Waren es anfangs nur die TGS-Mitglieder, die sich in dieser österlichen Disziplin maßen, gewann die Veranstaltung bis ins Jahr 2019 mit damals einer Rekordteilnehmerzahl von 165 an Fahrt.

Lesen Sie auch

Ein Publikumsrenner

Nach drei Jahren Pandemie bedingter Unterbrechung können Oskar Döring und Kevin Ott, die seit dem Jahr 2011 die Hauptorganisatoren des Eierwerfens sind, jährlich neue Rekordteilnehmerzahlen vermelden. So waren es am Ostermontag sage und schreibe 241 große und kleine Eierwerferinnen und -werfer, die wieder aus der ganzen Region zum Sportplatz der TG Schura kamen, um sich in 13 Altersklassen mit viel Spaß mit den bunten österlichen Wurfgeschossen zu messen.

So wurde der Sportplatz an der Hölzlestraße, nicht zuletzt aufgrund des guten Wetters – nicht zu heiß, nicht zu kalt und trocken bis weit nach der Siegerehrung – einmal mehr zu einem kleinen Oster-Volksfestplatz.

Auch die Großen hatten ihren Spaß. Foto: Ingrid Kohler

Die vielen helfenden Hände des Gesamtvereins TG Schura sorgten dafür, dass niemand hungern und dürsten musste, am Ende war auch das letzte Grillwürstle verkauft. Mit den bunten Ostereiern wurde auf zwei Bahnen geworfen. Die mit nur 30 Metern Weite ausgesteckte Länge war den Kindern vorbehalten, die aber beachtliche Leistungen zeigten. Die lange Bahn war bis auf 80 Meter ganz in der Nähe des Tennisplatzes ausgesteckt.

Der Tagessieg

25 Teilnehmer gab es in der jüngsten Gruppe bis zu drei Jahren. Die größte Gruppe mit 69 Teilnehmern stellte wie immer die Altersklasse 18 bis 49 Jahre der Männer, darunter auch der letztjährige Gewinner des Ostereierwerfens, Sandro Fauser. Doch der Titelverteidiger musste sich mit seinen 65 geworfenen Metern – drei weniger als im Vorjahr - mit dem zweiten Platz begnügen. Tagessieger wurde mit 69 Metern Aaron Reis.

Allerdings noch weit entfernt vom Weitenrekord, der mit 93 Metern seit Anfang der 1980er-Jahre von Rudi Pfründer, dem Mitbegründer der Traditionsveranstaltung, gehalten wird. Bei den Damen 18 bis 49 Jahre wurde Nicole Walter mit 40 Metern Tagesbeste, mit der gleichen Weite landete sie im vergangenen Jahr nur auf Platz zwei. Bei den Herren U 50 konnte Dirk Rönnefahrt mit exakt der gleichen Weite von 48 Metern seinen ersten Platz des Vorjahres verteidigen.

Wie weit fliegt das Osterei? Foto: Ingrid Kohler

Groß war die Freude bei Willi Link, der sich über Jahrzehnte als ehemaliger Handball- und langjährigen Tennisspieler der TG Schura immer aktiv beim Eierwerfen beteiligt hatte, denn seine Enkeltochter Jule Rapp schaffte mit 26 Metern den Sieg in der Altersgruppe bei den sieben bis zehnjährigen Mädchen.

Bei der Siegerehrung griff Dirk Sander spontan zum Mikrophon und tat seiner Freude über den zweiten Platz mit 46 geworfenen Metern kund, kündigte aber bereits an, dass er allen Spekulationen zum Trotze im nächsten Jahr wieder am Start sei.

Die jeweils drei Besten der insgesamt 13 Altersgruppen erhielten österliche Preise und für alle der vielen kleinen Teilnehmer hatten Oskar Döring und Kevin Ott Körbchen mit süßen Osterüberraschungen dabei samt der Ankündigung, dass das 46. Ostereierwerfen am Ostermontag 2026 stattfindet.

Die Siegerliste

Die Sieger der 13 Altersklassen:

0 bis 3 Jahre 1. Moritz Wirthner (5 Meter); 2. Daniel Honer (4/4); 3. Kiki Schmidt (4/3). 4 bis 6 Jahre Mädchen: 1. Emilia Josten (9); 2. Florentina Schöndienst (8/7); 3. Amara Kika (8/6). 4 bis 6 Jahre Jungen: 1. Lukas Blaschka (19); 2. Theo Schmidt (16/); 3. Etienne Gola (14). 7 bis 10 Jahre Mädchen: 1. Jule Rapp (26); 2. Lotta Schmidt (23); 3. Joel Eberle (21). 7bis 10 Jahre Jungen: 1. Elias Adrian Reiser (37); 2. Moritz Birk (35/35); 3. Ben Reiser (35/34). 11 bis 14 Jahre Mädchen: 1. Linda Jauch (34); 3. Hanna Schröppel (33); 3. Lina Schmidt (28); 11 bis 14 Jahre Jungen: 1. Fabian Fauser (52); 2. Maximilian Schleicher (50); 3. Tim Reiser (41). 15 bis 17 Jahre Mädchen: 1. Chiara Bisceglia (23/23). 2. Sasa Muresan (23/17). 15 bis 17 Jahre männlich 1. Florin Messner (55); 2.Maxi Sichwardt (54); 3. Leon Leiber (51).