Fast 60 ältere Mitbürger kamen anlässlich der regulären Jahreshauptversammlung des Ortsseniorenrates, um zunächst die Halbzeitbilanz von Bürgermeisterin Susanne Irion zu hören.

Sie trat im Februar 2021 ihr Amt als Bürgermeisterin in Trossingen an und streifte bei dieser Veranstaltung wichtige Ereignisse und Entwicklungen zur „Halbzeit“ ihrer Amtszeit. Sie erinnerte an die massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, das frühe „Aus“ von Amazon und des geplanten Beatmungspflegekomplexes. Weitere Themen waren die Belegung des alten Dr.-Karl-Hohner-Heims mit Asylbewerbern und die dafür einhergehende Miete mit dem Ziel, diese Mittel einer Bürgerstiftung zuzuführen, die Gestaltung der Erlebniswiese beim Stadion, die Fertigstellung der Kindertagesstätte im Albblick und die Belebung des Birk-Areals.

Lesen Sie auch

Belebung des Birk-Areals

Auch das Ganztagszentrums mit Mensa und Bücherei sowie Realschulerweiterung wurden erwähnt, wie auch die Sanierung mehrerer Infrastrukturen wie die Brücken am Trosselbach und am Gaugersee, Sanierung von Straßen, Radwegekonzept, Spielplätze, Straßenbeleuchtung und anderes zählte Susanne Irion auf.

Als Aufgaben für die kommenden Jahre erwähnte die Bürgermeisterin die Sanierung des Jolberg-Familienzentrums, den Bau einer Kindertagesstätte bis 2030 sowie die Verlegung der Löhrschule zum Schulzentrum. Aktuell steht die Sanierung des Rathaus-Altbaus und der Neubau des Rathausanbaus an. Die Umgestaltung des Maschke-Platzes wird bald mit der Bürgerbeteiligung beginnen.

Der Rückblick: In der folgenden Jahreshauptversammlung für 2024 gab die Vorsitzende Roberta Zuber den Rückblick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jubiläumsjahres, und Kassierer Rudolf Kratt stellte den Kassenbericht vor. Erich Bayer lieferte den Bericht der Kassenprüfer, und Anneliese Burgbacher schlug die Entlastung des Vorstandes vor, die auch einstimmig erteilt wurde.

Wahlen: In einer Nachwahl wurden Peter Efinger in den Vorstand gewählt, und als neuer Kassenprüfer sprang Helmut Distel ein, der ebenfalls bestätigt wurde. Mit dem Hinweis auf eine Kooperation mit der Volkshochschule und dem Harmonikamuseum, sowie auf die Modenschau für Senioren im März und einem Dank an die zahlreichen Gäste beschloss Roberta Zuber den Nachmittag.

Kurz-Infos zum Verein: Vorsitzende des Ortsseniorenrat Trossingen ist Roberta Zuber, der Stellvertreter Ewald Weigert.