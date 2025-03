Vereine in Tennenbronn: Frust beim FV Tennenbronn wegen des ausbleibenden Kleinspielfelds

In der Generalversammlung blickte der FV Tennenbronn auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Dabei wurden der Stand des Projekts „Kleinspielfeld“ erläutert, eine neue Vorstandschaft gewählt und langjährige Mitglieder geehrt.

Bereichsleiter Organisation Manuel Ernst berichtete über die Installation der neuen LED-Flutlichtanlage, die den Tennenbronner Sportplatz nun in gleichmäßigem, hellem Licht erstrahlen lässt.

Bereichsleiter Event Tobias Klausmann ließ das viertägige Sportfest Revue passieren. Von Elfmeter-Cup über Dorfmeisterschaft bis hin zum Handwerkervesper war für jeden etwas dabei. Die neu gestaltete Festküche, die in Eigenleistung gebaut wurde, sorgte für effiziente Abläufe beim Fest.

Lesen Sie auch

Im sportlichen Bereich wurden die Highlights des Jahres präsentiert. Besonders hervorzuheben sind laut Mitteilung die Teilnahme der Herrenmannschaft am Bezirkspokalfinale, der Doppelpokalsieg der C- und B-Jugend sowie der Klassenerhalt der Frauen in der Landesliga.

Gegen den SC Freiburg

AH-Leiter Sascha Hilser erinnerte an das Freundschaftsspiel gegen die Traditionsmannschaft des SC Freiburg, das über 5500 Euro für einen guten Zweck einbrachte.

Ortsvorsteher Manfred Moosmann lobte die Initiative für ein Kinderschutzkonzept, das zuvor vorgestellt wurde. Im Vergleich zum Vorjahr zeigte er sich weniger optimistisch bezüglich des Kleinspielfelds. Aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen und der bevorstehenden Pflichtaufgaben der Gemeinde werde es nun deutlich schwieriger, das Ziel zu erreichen, den Sportplatz durch den Neubau eines Kleinspielfelds zu entlasten.

Manfred Moosmann bedauerte diese Entwicklung und zeigte Verständnis für die Frustration, betonte jedoch, dass man weiter gemeinsam an dem Projekt arbeiten werde.

Manuel Ernst erläuterte die bisher geleistete Vorarbeit und äußerte seine Enttäuschung darüber, dass das Projekt keine höhere Priorität erhalten habe, als die Gewerbesteuereinnahmen noch stabiler waren.

Jana Wegner gewürdigt

Neu gewählt wurden die Bereichsleiter Organisation und Sport, der stellvertretende Bereichsleiter Finanzen, die Jugendleitung sowie die Beisitzer. Jana Wegner, die ihre Tätigkeit als Jugendleiterin beendete, wurden für ihre langjährige, herausragende Arbeit geehrt und verabschiedet.

Zum Abschluss der Generalversammlung fanden Ehrungen für langjährige Mitglieder statt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden 16 Mitglieder geehrt, von denen fünf anwesend waren. Die Ehrungen für 50 bis 70 Jahre Mitgliedschaft finden im Juni bei einem Frühschoppen statt.