1 Bezirksvorsitzender Ulrich Grießhaber (links) und Vorsitzender Markus Moosmann (rechts) ehrten Lennart Fleig für 25 Jahre Mitgliedschaft und Andreas Fleig für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein Frohsinn. Foto: Fleig

Der Musikverein Frohsinn zog bei der Hauptversammlung eine positive Bilanz für das Jahr 2024. Es gab auch personelle Änderungen und Ehrungen.









Schriftführer Timo Roth berichtete von vielen erfolgreichen Auftritten in Tennenbronn und Umgebung. Das Highlight des Jahres war die viertägige Konzertreise in die Partnerstadt Hirson in Frankreich.