1 Ein Teil des Vorbereitungsteam für die Herbstarbeitstagung mit Florian Schütze (unten von links), Günther Hermel, Lutz Melzer, Sascha Stanzel, Hans-Martin Eschle, Jürgen Wangler und Frank Zölle und (oben von links) Carsten Kromer, Nils Mühlbacher, Christian Helbig, Klaus Mink, Jakob Witschel und Jana Mink. Foto: Jochen Schwillo

Die Narrenzunft Schwenningen richtet erstmals die Herbstarbeitstagung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte aus.









In knapp vier Wochen ist es soweit: Die Narrenzunft Schwenningen richtet am 11. und 12. Oktober, erstmals in ihrer Vereinsgeschichte, die Herbstarbeitstagung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte aus. Vertreter aus 68 Mitgliedszünften werden erwartet.