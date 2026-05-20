Vereine in Schramberg: Meisterschaft zum 125-jährigen Bestehen geplant

Mit einem genehmigten Mattenraum, neuen Trainern und sportlichen Zielen blickt der AV Sulgen optimistisch in die Zukunft.

Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Rose in Seedorf verbreitete Vorsitzender Ralph Herzog mit guten Nachrichten eine Art Aufbruchstimmung. Im September vergangenen Jahres habe ein erstes Treffen auf der Empore der Festhalle stattgefunden, bei dem der Stadtverwaltung das Vorhaben des AV Sulgen für einen eigenen Mattenraum vorgestellt worden sei. Danach habe es weitere Gespräche mit der Stadt und den örtlichen Vereinen gegeben. Jetzt könne er erfreut mitteilen, dass der Mattenraum seitens der Stadt genehmigt sei.

Dankesworte „Hierfür danke ich den Vertretern der Stadt und den Vereinen, die die Empore ebenfalls nutzen und ihr Einverständnis erteilten. Damit kann künftig die Jugend ohne größere Störgeräusche besser und öfter trainieren“, hob Herzog hervor.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres sei mit Swen Richter ein Freistiltrainer für die Jugend und Aktiven verpflichtet worden. Gleichzeitig habe Jannik Malz den Posten des Cheftrainers übernommen, nachdem Stefan Moosmann zum Lokalrivalen KSV Tennenbronn gewechselt sei.

Verletzte Ringer

Mit den Zwillingsbrüdern Lewis und Sergio Keysan seien zwei neue Ringer verpflichtet worden, die bereits erste Erfolge für den AV Sulgen erzielt hätten und für die am 12. September beginnende Verbandsrunde Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden weckten. Zusammen mit den wieder genesenen Stammkräften und dem unveränderten Kader könne in der Verbandsliga Württemberg im oberen Drittel mitgerungen werden.

Dabei vergaß der Vorsitzende nicht zu erwähnen, dass die Saison 2025 zunächst unter einem guten Stern gestanden habe und aufgrund mehrerer verletzter Ringer vehement gegen den Abstieg habe gekämpft werden müssen. Trotz dieser Rückschläge sei die Mannschaft zusammengerückt und habe in der Abschlusstabelle noch einen guten sechsten Platz erreicht.

Meisterschaft ausrichten

„Der AV Sulgen bedeutet mir sehr viel. Die erste Amtszeit als Vorsitzender hat mir gezeigt, was alles möglich ist, wenn Menschen zusammenhalten und gemeinsam anpacken. Deshalb will ich den Verein, insbesondere die Jugend, weiter nach vorne bringen“, bekräftigte Herzog.

Zum 125-jährigen Bestehen im Jahr 2030 wolle er eine württembergische Meisterschaft ausrichten und dabei bis zu ein Dutzend eigene Ringer an den Start bringen.

Regen Beifall gab es auch beim Bericht von Kassierer Hans Rohrer, der einen Gewinn im oberen vierstelligen Bereich auswies. Hierzu hätten vor allem das Sommerfest und die Après-Ski-Party beigetragen. Da es in diesem Jahr kein Gartenfest gebe, hoffe er auf mehr Besucher bei den Heimkämpfen.

Fahrdienste

In Personalunion berichtete Rohrer als Mannschaftsführer und erinnerte an die kurzfristige Schließung der Festhalle Sulgen im März vergangenen Jahres. Aufgeben sei keine Option gewesen. Dankenswerterweise habe die SG Schramberg die Athletenhalle zur Verfügung gestellt, sodass ab April wieder habe trainiert werden können. Es hätten Fahrdienste eingeteilt werden müssen. Obwohl ab September die Festhalle wieder geöffnet worden sei, habe der Verein durch diesen Umstand einige Kinder verloren, bedauerte Rohrer.

Für allerlei Schmunzeln sorgte Protokollführer Benjamin Muske mit seinem gereimten Rückblick.

Wahlen

Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzender Ralph Herzog, Geschäftsführer und Pressewart Lothar Herzog, Kassierer Hans Rohrer, zweite Kassiererin Anja Herzog, Fähnrich Martin Moosmann und Kassenprüfer Stefan Eckl im Amt bestätigt.

Johnny Allgaier löste Andreas Moosmann als Leiter Wirtschaft ab und erhält in Karsten Krause einen Stellvertreter. Moosmann rückte neu ins Gremium der Beisitzer zu den wiedergewählten Bernhard Lamprecht, Benno Schulze und Robin Müller. Neuer Leiter Technik ist Ulrich Hezel, und Mareike Braun übernahm das Amt der Jugendleiterin von David Schulze.