Vereine in Schramberg: Meisterschaft zum 125-jährigen Bestehen geplant

Mit einem genehmigten Mattenraum, neuen Trainern und sportlichen Zielen blickt der AV Sulgen optimistisch in die Zukunft.
Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Rose in Seedorf verbreitete Vorsitzender Ralph Herzog mit guten Nachrichten eine Art Aufbruchstimmung. Im September vergangenen Jahres habe ein erstes Treffen auf der Empore der Festhalle stattgefunden, bei dem der Stadtverwaltung das Vorhaben des AV Sulgen für einen eigenen Mattenraum vorgestellt worden sei. Danach habe es weitere Gespräche mit der Stadt und den örtlichen Vereinen gegeben. Jetzt könne er erfreut mitteilen, dass der Mattenraum seitens der Stadt genehmigt sei.