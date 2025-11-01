Vereine in Schopfheim: Schwarzwaldverein Schopfheim ehrt treue und junge Mitglieder

Der Schwarzwaldverein Schopfheim hat kürzlich eine rundum gelungene Veranstaltung im katholischen Gemeindezentrum gefeiert. Mehr als 80 Teilnehmer, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, sorgten für einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal. Gemeinsam verbrachten Vereinsmitglieder und Gäste einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, heißt es in der Mitteilung des Schwarzwaldvereins.

Die Vorsitzende Marita Sütterlin begrüßte die Anwesenden und betonte in ihrer Ansprache, dass es neben dem gemeinsamen Natursport vor allem die Geselligkeit sei, die den Verein zusammenhalte. Diese Gemeinschaft war an diesem Nachmittag deutlich spürbar.

Ein zentraler Teil der Veranstaltung waren die Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder. Insgesamt sieben erhielten für ihre 50-jährige Treue zum Schwarzwaldverein eine besondere Auszeichnung, überreicht von Sütterlin. Auch sie selbst wurde für ihre Verdienste und langjährige Mitgliedschaft von ihrem Stellvertreter Andreas Klatt geehrt. Doch nicht nur die „alten Hasen“ standen im Mittelpunkt: Auch die jüngsten Mitglieder wurden für ihr Engagement in der Familiengruppe ausgezeichnet. Viele von ihnen nehmen bereits seit Jahren an den Aktionen teil und könnten so in Zukunft selbst Verantwortung im Verein übernehmen.

Lieder in Mundart

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Gesangsgruppe „SelbstSechs“ aus Eichen. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Liedern in Deutsch, Englisch und vor allem alemannischer Mundart, unter anderem von Gerhard Jung, Roland Hoffmeister und den Knastbrüdern, begeisterten sie das Publikum. In der musikalischen Pause startete der Losverkauf für die Tombola. Marita Sütterlin bedankte sich ausdrücklich für die großzügigen Sachspenden aus dem Schopfheimer Einzelhandel und von zahlreichen weiteren Firmen aus der Region, die den Schwarzwaldverein unterstützen.

Bevor der stimmungsvolle Nachmittag bei einem Glas Wein ausklang, nahmen die glücklichen Gewinner ihre Tombolapreise entgegen und traten zufrieden den Heimweg an, heißt es weiter.

Gemeinschaft ist wichtig

Mit dieser gelungenen Veranstaltung unterstrich der Schwarzwaldverein Schopfheim einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft und Engagement für den Verein sind. Ein besonderer Dank gebührt dabei den vielen Helferinnen und Helfern, die für solch eine Veranstaltung notwendig sind.