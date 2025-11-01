Vereine in Schopfheim: Schwarzwaldverein Schopfheim ehrt treue und junge Mitglieder

Der Schwarzwaldverein Schopfheim hat treue Mitglieder geehrt. Ausgezeichnet wurden aber auch die Jüngsten.
Der Schwarzwaldverein Schopfheim hat kürzlich eine rundum gelungene Veranstaltung im katholischen Gemeindezentrum gefeiert. Mehr als 80 Teilnehmer, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, sorgten für einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal. Gemeinsam verbrachten Vereinsmitglieder und Gäste einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, heißt es in der Mitteilung des Schwarzwaldvereins.