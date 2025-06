Nachdem sich die Situation mit neuen Trainingsorten eingespielt hat, gibt es wieder Zuwachs in der Jugendgruppe. Der Verein bildete erstmals neun Juniorretter aus.

Die Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Schönwald fand für das Vereinsjahr 2024 statt. Der Vorsitzende Karim Kienzler konnte einige Vereinsmitglieder begrüßte Gönner sowie den Nachwuchs. Vom Bezirk Breisgau zu Gast war der Stellvertretende Bezirksleiter Ralf Jakob.

Rückblick: Die DLRG-Ortsgruppe Schönwald blickt auf das vergangene Vereinsjahr mit einigen positiven Ereignissen und neuen Wegen im Bereich Ausbildung zurück. Mit einem vollen Terminkalender konnte wieder einiges geboten werden. Schriftführerin Lena Fichter, sowie die Trainerschaft berichteten über die Aktivitäten.

Nachdem sich die Situation mit den neuen Trainingsorten eingespielt habe, gab es auch wieder Zuwachs in der Jugendgruppe, worüber man sich sehr freue. Im Frühjahr habe man dann bei der Waldputzete im Ort mit etlichen Helfern geholfen sowie das Freibad für die Saison vorbereitet.

Übernachtung im Freibad für die Jugend

Es wurde wieder einen Erste-Hilfe-Kurs angeboten, um die Rettungsschwimmer und auch die Jugend bestmöglich auf den Ernstfall vorzubereiten. Anfang Juni gab es dann eine Übernachtung mit der Jugend im Freibad. Nachtwanderung und Nachtschwimmen waren hier die Höhepunkte. Auch konnte man wieder bei der Badeaufsicht im Schönwalder Freibad den Bademeister unterstützen. Als Höhepunkt war die jährliche Poolparty geplant, die allerdings wegen schlechten Wetters abgesagt werden musste.

Ausblick: Im Bereich Ausbildung konnte Vorsitzender Karim Kienzler Neues mitteilen. Man habe sich dazu entschlossen, die Ausbildung zum Lehrschein zu beginnen, um zwei weitere Lehrscheininhaber bei sich in der Ortsgruppe zu haben. Der Weg zum Ziel ist mit sieben Kursen in den zwei Bereichen Schwimmen und Rettungsschwimmen gegliedert, die im ganzen Landesverband Baden stattfinden. Durch schriftliche und auch praktische Prüfungen im Wasser, die absolviert werden müssen, lerne man einiges dazu und kann dies dann auch in den Trainingsabenden anwenden. Aktuell habe man fünf von sieben Kursen erfolgreich absolviert, und man dürfe nun selbst das Seepferdchen und den Juniorretter abnehmen.

Im Januar 2025 habe man zum ersten Mal neun Juniorretter in der Ortsgruppe ausgebildet. Kassierer Frederik Braun berichtete über die Vereinskasse, die 2024 mit einem leichten Minus abschloss. Die Prüfung und Richtigkeit wurde durch Christof Schilli bescheinigt.

Wahlen: In ihren Ämtern bestätigt wurden: Vorsitzender Karim Kienzler, Schriftführerin Lena Storz, zweiter Kassierer Loris Velten. Die Ämter wurden auf weitere zwei Jahre gewählt.

Ehrungen: Auch in diesem Jahr gab es zwei Jubilare. Mit einer Urkunde des Landesverbandes und einem entsprechenden Pin wurden geehrt: für 25 Jahre Carolin Kuner und für 50 Jahre Michael Herbst. Für das kontinuierliche Besuchen der Trainingsabende bekamen Marla Stolz und Anouk Niskanen eine Urkunde der Ortsgruppe. Einstimmig beschlossen wurde die Verlegung des Einzugsdatum des jährlichen Mitgliedsbeitrags bis zum 1. März eines Vereinsjahres. Dies gilt ab dem Jahr 2026.

Veranstaltungen: Mit Blick auf 2025 steht einiges auf dem Programm. Als Höhepunkt sticht am 13. Juli die DLRG-Poolparty im Terminkalender heraus. An der Französischen Nacht werde man wieder mit einem Verkaufsstand vor Ort sein. Für November ist ein Ausflug für die Jugend geplant.