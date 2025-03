Vereine in Schiltach: Ralf Vosseler ist ein echter Dauerbrenner bei der Stadtkapelle

Im Bericht des Dirigenten hatte sich Ralf Vosseler mit seiner nun 20-jährigen Tätigkeit als Dirigent bei der Stadtkapelle beschäftigt, deren Zeitdauer weit über dem Schnitt von Dirigentenanstellungen liegt. Die 20 Jahre haben ihm viel Spaß gemacht und es freue ihn, dass es auch möglich sei, schwierige Literatur umzusetzen. Hier würde für ihn noch eine Bestätigung in einem Wertungsspiel fehlen. Aktuell stehe die Vorbereitung für das Kirchenkonzert an. Oboe und Fagott fehlen ihm noch in der Besetzung.

Annika Schwientek zählte im Bericht der Jugendleitung drei Neuanmeldungen zum Musikunterricht und 20 Jugendliche in Ausbildung. Die neue Nachwuchsgruppe „Klangstars“ gibt es seit November, Johanna Weisser leitet die sechs Kinder aus Schiltach und Schenkenzell. Die Jugendkapelle ist stark besetzt mit 30 aktiven Mitgliedern, davon 20 aus Schiltach und zehn aus Schenkenzell.

Erfolgreich war die Teilnahme von Timo Knödler an „Jugend musiziert“, wo er den ersten Platz belegte. Tim Reutter und Til Haas absolvierten ihr Juniorabzeichen. Zahlreiche Auftritte prägten das Jahr: Angefangen mit den Fasnetsauftritten in Lauterbach und Schiltach über das Jugendvorspiel bis hin zu einem Jubiläumsauftritt in Oberwolfach im Juli.

Highlight war das 150-jährige Vereinsbestehen, wo ein Tag der Jugend gewidmet war. Es wurde eine Spielstraße organisiert und fünf Jugendkapellen sorgten für ein musikalisches Erlebnis, das in einem Massenchor gipfelte. Auch außerhalb der Musik war einiges geboten: Schlittschuhlaufen, Instrumentenvorstellung in der Grundschule und Minigolf. Der Sommerabschluss mit Zelten auf dem Reilingsberg sowie ein Jahresabschluss rundeten das Ganze ab.

Zum Mitgliederstand informierte Kassiererin Madeleine Jähn. Sie freute sich über vier Neueintritte, so dass sich der Verein aus 76 aktiven Mitglieder, 201 fördernden und neun Ehrenmitgliedern zusammensetzt.

Dank für Mitglieder

Die Vorsitzende bedankte sich bei Paul Drewniok, Barbara Manegold und Sonja Mantel mit der silbernen Vereinsehrennadel für 20-jährige Mitgliedschaft, bei Elke Breitsch, Waltraud Hoffmann, Angela Ringwald, Markus Roth und Rose-Line Zürcher mit der goldenen Vereinsehrennadel für 30 Jahre und bei Walter Köpfer und Helmut Wolber mit Urkunde für 50-jährige Mitgliedschaft.

Bürgermeister Thomas Haas war der Meinung, dass sich die Stadtkapelle auf einem hohen Leistungsstand befinde. Er zeigte sich erfreut, dass das 150-jährige Bestehen so reibungslos verlief. Er gratulierte der Kapelle für die Veranstaltung. Mit Anerkennung freute ihn, dass in der Kapelle viele junge Leute seien, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Den Proberaum bezeichnete er nach einer etwas längeren Fertigstellung als gelungen an und freute sich auf die offene Tür am Kunsthandwerkermarkt.

Beim Tagesordnungspunkt „Anträge und Verschiedenes“ bedankte sich Susanne Schmider bei den Vorstandsmitgliedern, die der Vorstandschaft nicht mehr angehören. Mit persönlichen Worten und der Übergabe von Geschenken lobte sie das Engagement von Annika Schwientek (zwei Jahre Jugendleitung), Madeleine Jähn (vier Jahre Kassierer), Martin Mantel (zwei Jahre Besitzer und vier Jahre stellvertretender Vorsitzender), Wolfram Hils (34 Jahre Beisitzer) und Egon Harter (zwei Jahre Beisitzer und 36 Jahre Schriftführer).