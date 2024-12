Vereine in Rottweil: Stadthalle wird zum Mekka der Vogelzüchter

1 1215 Vögel sind am Wochenende bei der großen Ausstellung der „Kanaria“ in Rottweil zu bewundern. Foto: Weisser

Zahlreiche Besucher sind am Wochenende zur Ausstellung des Vogelzucht- und Vogelschutzvereins Kanaria Rottweil in die Stadthalle gekommen. Die Veranstaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Landesverband 09 Schwarzwald.









Mit der Ausstellung verbunden waren die Landesmeisterschaften. Bereits am Freitag wurden die Zuchtvögel von den sieben Preisrichtern bewertet. Der Wettbewerb war zugleich die Vorauswahl für die deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Bad Salzuflen und für die Weltmeisterschaften im Januar in Portugal.