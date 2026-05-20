Vereine in Rottweil: Sommerfest des SV Hausen voller Bewegung und Gemeinschaft

Hausen hat gezeigt, dass gute Laune nicht vom Wetter abhängt. Beim Sommerfest des SV Hausen strahlte zwar nicht die Sonne, dafür gab es umso mehr strahlende Gesichter.

Das Sportgelände füllte sich schnell mit Menschen, die gemeinsam lachen, feiern und den Tag genießen wollten. Gedacht hat der Verein auch an die jüngsten Besucher. Auf der Spielstraße hallte fröhliches Kinderlachen über das Gelände, beim Kinderschminken verwandelten sich kleine Gesichter in mutige Tiger oder zauberhafte Feen, und das Highlight für viele war die Hüpfburg, auf der ausgelassen getobt werden konnte.

Gleich zwei sehr emotionale Momente Ein besonders emotionaler Moment des Tages war die Ehrung von Philip Burkard, der den SV Hausen mittlerweile seit zwölf Jahren als Vorsitzender prägt. In einem Rückblick auf sein langjähriges Engagement wurden vor allem seine Verlässlichkeit, seine Weitsicht und die viele Zeit gewürdigt, die er dem Verein über all die Jahre gewidmet hat.

Für diesen Einsatz erhielt er vom württembergischen Landessportbund die bronzene Ehrennadel als besondere Auszeichnung für seine tiefe Verbundenheit mit dem Verein.

Emotional wurde es zudem bei der Verabschiedung von Margarete Grimm. 43 Jahre leitete sie das Kinderturnen, das im Ort längst nur noch als „Grimmi-Turnen“ bekannt ist. Für dieses Engagement wurde ihr von der württembergischen Sportjugend die Ehrennadel in Gold verliehen.

Auch sportlich einiges zu bieten

Doch auch sportlich hatte das Sommerfest einiges zu bieten. Beim Zwergenturnen zeigten die Jüngsten, wie viel Freude Bewegung schon in jungen Jahren machen kann. Die Kinderturngruppen präsentierten, was Teamgeist, Übung und Begeisterung bewirken können. Die Gruppe der Mini Kids Dance eroberte energievoll die Bühne, während die Zumba-Gruppe ordentlich Stimmung in die Halle brachte. Parallel dazu zeigen die Minihandballer ihr Können auf dem Sportplatz.