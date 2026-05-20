Vereine in Rottweil: Sommerfest des SV Hausen voller Bewegung und Gemeinschaft

Hausen hat gezeigt, dass gute Laune nicht vom Wetter abhängt. Beim Sommerfest des SV Hausen strahlte zwar nicht die Sonne, dafür gab es umso mehr strahlende Gesichter.
Das Sportgelände füllte sich schnell mit Menschen, die gemeinsam lachen, feiern und den Tag genießen wollten. Gedacht hat der Verein auch an die jüngsten Besucher. Auf der Spielstraße hallte fröhliches Kinderlachen über das Gelände, beim Kinderschminken verwandelten sich kleine Gesichter in mutige Tiger oder zauberhafte Feen, und das Highlight für viele war die Hüpfburg, auf der ausgelassen getobt werden konnte.