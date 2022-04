1 Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Jägi am Samstagabend wurden viele Mitglieder geehrt. Foto: Beiter

Ohne die Narrezunft Jägi wäre es in Rangendingen manchmal ganz schön ruhig. Der Verein ist mit mehreren Veranstaltungen im Jahr sehr aktiv. Doch seit Corona haben die Narren ein Problem: Die Bereitschaft der Mitglieder zum Helfen hat nachgelassen.















Rangendingen - Da würde wohl niemand widersprechen: Die Jägis lieben es zu feiern – sei es an der Fasnet oder sonst unterm Jahr. Und da scheuen sie sich auch nicht, vollen Einsatz zu bringen, um ihren Gästen etwas zu bieten und auch mal andere Vereine oder Institutionen mit ihrer Arbeitskraft zu unterstützen. Dass sie dabei etwas verdienen, ist völlig in Ordnung.

Bei Helfereinsätzen für andere Gruppen wird Teil des Erlöses gespendet

Doch dass sie einen Teil ihres erarbeiteten Erlöses dann auch noch weitergeben, ist ein wirklich feiner und bemerkenswerter Zug des Vereins. So geschehen beim Konzert des Musikvereins und dem Adventsmarkt des Zimbabwe-Vereins. Bei Letzteren gaben die Narren sogar 50 Prozent ihres Erlöses ab.

Die Jägis zeigen aber auch sonst Herz, denn da wäre dann ja noch die Spende an die krebskranken Kinder in Tübingen, die seit Jahrzehnten mit einem schönen Geldbetrag bedacht werden. Oder auch beim Kinderspieldorf "Rangdängcity" des Jugendhauses, bei dem die Helfer die Zelte für die Kinder auf- und wieder abbauten.

Helferlisten laufen nicht mehr so einfach voll

Doch zusehends haben Hansi Schilling und sein Team ein Problem. Seit Corona laufen die Helferlisten nicht mehr wie gewohnt voll, wie der Zunftmeister zwar ruhig, aber doch recht eindringlich berichtete. "Wenn die Bereitschaft zum Helfen so bleibt, kommen schwierige Zeiten auf uns zu." Markige Worte – an einen Verein, bei dem fast die Hälfte der Mitglieder als aktiv gemeldet ist und somit Helferdienste leisten müsste.

Auch bei den Helferlisten für den Maibaum-Hock am 30. April und einem weiteren Bewirtungseinsatz "hakt’s noch", so Schilling.

"Schwarze Schafe" wieder mehr kontrollieren – und sanktionieren?

Weswegen Sebastian Zug die Vorstandschaft aufforderte, Sanktionen für die Mitglieder, die ihre Arbeitseinsätze nicht erfüllen, nicht nur anzudrohen, sondern auch umzusetzen. Ja, so Hansi Schilling, man werde wohl nicht umhin kommen, die "schwarzen Schafe" wieder mehr zu kontrollieren – allerdings merkte man ihm an, dass er sich darauf nicht gerade freut. Der Zunftmeister hofft lieber auf die Zeit nach Corona, wenn dann wieder richtig Fasnet gefeiert werden darf und die Mitglieder wieder mehr Bezug zum Verein bekommen – und sich dann auch als Helfer wieder einbrächten.

Alles andere wäre auch schade. Denn, wie gesagt: Ohne die Feste der Narrenzunft wäre es manchmal recht ruhig in Rangendingen. "Doch die Bereitschaft zum Helfen muss da sein", nennt Hansi Schilling eine Grundvoraussetzung, dass dieser gesellschaftliche Beitrag geleistet werden kann. Und was angesichts des im kommenden Jahr anstehenden 30. Jubiläums der Zunft auch nicht ganz unerheblich wäre.

Jägen hauchen Corona-Fasnet in Rangendingen Leben ein

Was die Jägen in diesem Bereich leisten, wurde auch in der vergangenen Fasnetsaison deutlich, dem die Jägis trotz der Corona-Beschränkungen mit Kindi-Narrenbaum, dem Lumpentreiben und einem alternativen Auselega-Programm Leben einhauchten, das sich sehen lassen konnte. Auf eine Fortsetzung hoffen die Jägis außerdem für den Fasnettreff am Dienstag als Ausklang für die närrischen Tage, zu dem sie gemeinsam mit den anderen Fasnetgruppen im Ort eingeladen hatten – vor die Zunftscheune, wo also wieder sie die Hauptarbeit trugen.

Seinen Dank wollte Schilling da auf dem Rathaus angebracht wissen. Bürgermeister Manfred Haug und dessen Mannschaft hätten ihn in Punkto Hygienekonzept immer vorbildlich unterstützt. Gelobt wurden die Narren dafür von Haugs erstem Stellvertreter Erik Wendt, der dem Verein für das bevorstehende Jubiläum hoffentlich eine "gewohnte Fasnetzeit" wünschte.

30. Jubiläum 2023

Ihr 30. Jubiläum möchte die Narrenzunft in der nächsten Fasnet mit einem dreitägigen Fest feiern. Am Freitag, 27. Januar, soll es in der Halle einen "Rangendinger Abend mit Fasnet wie früher" geben, den die Vereine aktiv mitgestalten sollen. Für Samstag ist der Garde- und Showtanzwettbewerb vorgesehen und für Sonntag, 29. Januar, ein Jubiläumsumzug. In einem dritten Anlauf soll es am 27. März mit dem Männershowtanz jetzt endlich einmal klappen.

Wahlen

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Stellvertretender Zunftmeister Jürgen Dieringer, Kassier Lars Schledzewski, Schriftführerin wurde Melanie Kapp für Silvia Ritschel, Hexenmeister Ralf Dietrich, Wirtschaftsleiter Matthias Schulz, Stellvertreterin Laura Voss, Jägen-Vertreter Harald Fischer, Häswartin Claudia Dietrich, stellvertretender Gerätewart Sascha Müller, Kassenprüfer Stefan Eggenweiler und Elmar Bader. Das neue Amt des IT-Beauftragten übernahm Markus Dehner.

Ehrungen

Claudia Dietrich und Andreas Heck wurden mit dem Jahresorden der Föderation Europäischer Narren ausgezeichnet.

Zehn Jahre passiv sind Kirstin Ploetz, Heike Strobel, Anette Heck und Lea Heck dabei, 20 Jahre sind dies bei Andrea Paulick.

Für zehn aktive Jahre wurden geehrt: Fabienne Dieringer, Lenny Schilling, Emily Kuhn, Mirijam Schäfer, Teresa Kuhn, Anna Wölki, Gina Strobel, Julia Heck, Romy Dietrich, Sophie Schumacher, Eva Kalbacher, Sandra Klaffschenkel, Oleg Bonkowski, Benedikt Schwenk, Lea-Marie Strobel und Mirija Ploetz. 20 Jahre sind dabei: Jana Heinzelmann, Rico Gunesch, Robin Schmid, Phillippe Paulick, Daniela Klaffschenkel, Petra Schreyeck, Iris Schneider, Rebecca Oesterle, Svenja Schneider, Jasmin Freund, Corinna Wannenmacher, Daniela Schnell, Wilhelm Strähler und Paul Schneider.