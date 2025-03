Bei der Mitgliederversammlung der Schützengesellschaft 1558 ging Oberschützenmeister Michael Märländer auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres im Schützenhaus ein und informierte über den Stand der Baumaßnahme am Pistolenstand.

Sandra Melchinger berichtete als dritte Vorsitzende und Schriftführerin über die Sitzungen des Vereinsbeirats sowie die Pressearbeit 2024.

Und Sportleiter Hans-Joachim Lingen konnte über Erfolge der SGO-Mannschaften in der abgelaufenen Winterrunde 2024/2025 berichten. Auch an die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften von Sandra Melchinger mit dem Zimmerstutzen sowie an das Königsschießen mit Schützenkönig Sascha Deeg und das Nikolausschießen wurde noch einmal erinnert.

Jugendleiter Markus Hoch informierte über die Jugendarbeit des Vereins, die neben dem wöchentlichen Jugendtraining und der Teilnahme an Rundenwettkämpfen und Meisterschaften auch Arbeitseinsätze umfasste.

Ausflug nach Lilienthal

Eva Grosch führte in ihrem ersten Kassenbericht für die SGO die Vermögenslage sowie die Einnahmen und Ausgaben auf. Darüberhinaus stellte sie die Idee eines Vereinsausflugs zum Schützenverein Lilienthal (bei Bremen) vor. Die Oberndorfer hatten den SV Lilienthal im vergangenen Jahr mit einer Spende unterstützt: Nach einem Hochwasser Ende 2023 stand das frisch renovierte Schützenhaus dort mehr als einen Meter unter Wasser; einer Einladung des SV Lilienthals im vergangenen Jahr konnte wegen Terminüberschneidungen nicht nachgekommen werden.

Einstimmige Entlastung

Von einer beanstandungsfreien Kassenprüfung konnten die Rechnungsprüfer Matthias Gaiser und Stefan Bach berichten. Die von Manfred Schwanzer beantragte Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig erteilt.

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber in ihren Positionen bestätigt: Benny Groh als zweiter Vorsitzender/Schützenmeister, Eva Grosch als Schatzmeisterin, Jörg Rinker als technischer Leiter sowie Matthias Schneider als Beisitzer.

Amt vorzeitig niedergelegt

Hans-Joachim Lingen legte zur Mitgliederversammlung sein Amt als Sportleiter vorzeitig nieder; für ihn wurde Christopher Richter zum Sportleiter gewählt. Dessen Amt als stellvertretender Sportleiter übernimmt André Bach. Zu neuen Beisitzern wählte die Versammlung Simone Rinker (für den nicht mehr kandidierenden Thomas Hilbert) und David Jurke (für André Bach).

Ehrungen

Jubilare im Württembergischen Schützenverband

Reiner Niethammer (60 Jahre ), Peter Hornung (50 Jahre ), Uwe Scheske (40 Jahre), Roland Fluhr (20 Jahre), Katja Lemperle (15 Jahre), Christian Getzin und Matthias Schneider (zehn Jahre)

Jubilar in der Schützengesellschaft Oberndorf

Anett Dräger (Mitgliedsehrenzeichen in Bronze für zehn Jahre)