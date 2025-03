Mit einem gesunden Unterbau an jugendlichem Nachwuchs kann der Tennisclub Niedereschach (TCN) nach dem Vereinsjahr 2024 aufwarten, so das Resümee des Vorsitzenden Christoph Blessing bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Rückblick Neben den vielen Arbeitseinsätzen rund um die Tennisanlage und das Vereinsheim nannte Blessing die Unterstützung des Trachtenvereins mit der Bewirtung an der Eschachhalle bei dessen Vereinsjubiläum und kurz darauf das Eschach-Festival mit Bewirtung als die Höhepunkte im Berichtsjahr. Mit dem Tennis-Eschach-Cup im Herbst habe man sich auf Neuland begeben und dies als Ersatz für das bisher alle zwei Jahre durchgeführte Jedermannturnier. Viele Vereine im Umkreis seien angesprochen worden, und acht Mannschaften konnten letztlich dafür gewonnen werden. Als zweite Neuerung nicht so richtig angekommen sei das „Open-Club-Haus“, mit dem Gedanken, die anderen Vereinsvorstände aus der Gemeinde im Clubhaus an einem geselligen Abend zu bewirten. Am Ende nahmen nur die Abordnungen des SVN und der Deifelzunft das Angebot, so dass diese Aktion nochmals überdacht werden müsse.

Erfreulich auch, dass die Boule-Gruppe, die sich jeden Mittwoch zum sportlichen Kräftemessen trifft, inzwischen sehr gut eingespielt sei, und auch die von Klaus-Peter Hauser organisierte Wanderung, im letzten Jahr auf dem Premiumweg nach Zell am Harmersbach stelle einen echten Aktivposten im Vereinsjahr dar.

Wahlen In seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung des Vorstandes betonte Gemeinderat Nelson Ragg, dass er es als großartig empfinde, wie sich der TCN in die Dorfgemeinschaft einbringe. Bei den Neuwahlen ging der Dank des Vorsitzenden Christoph Blessing an die aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierende bisherige Kassiererin Susanne Link, ebenso wie an Alexander Werner, der nach der Übergabe seines Amtes als Vorsitzender zugesagt habe, noch zwei Jahre als Beisitzer zur Verfügung zu stehen. Einstimmig wiedergewählt wurden der Vorsitzende Christoph Blessing, die zweite Vorsitzende Lena Müller, die Schriftführerin Alexandra Stern, Sportwart Thomas Tröster, Jugendwartin Corina Kuhlanek, die Beisitzer Daniela Storz, Michaela Wegner und Jürgen Lenz. Neu ins Gremium gewählt wurden Kevin Franzkoch als Kassierer und Jonas Colli als Beisitzer.

139 Mitglieder

Aktuell zählt der Tennisclub Niedereschach 47 passive Mitglieder, zwei weniger als im Vorjahr. Dagegen stehen fünf Neueintritte bei den Aktiven mit einem aktuellen Personalstand von 92, somit zählt der TCN insgesamt 139 Mitglieder.

Kurz-Info: Der TC Niedereschach ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Sport wird ebenso großgeschrieben wie das gesellige Beisammensein.