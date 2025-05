Die Vorsitzende Agnes Moosmann eröffnete die Versammlung mit der Begrüßung der Mitglieder und Gäste sowie Bürgermeister Jürgen Leichtle, der sich, wie er ausführte, durch seine Tätigkeit in der Baum- und Fachwartvereinigung Kreis Rottweil dem Obst- und Gartenbau sehr verbunden fühle.

Des weiteren begrüßte Agnes Moosmann Günter Schall vom Kreisverband und Hubert Nagel von der Kolpingfamilie Lauterbach, die durch gemeinsame Aktionen mit dem OGV ein soziales Projekt in Indien unterstützen. Derzeit bestehe der Verein aus 204 Mitgliedern.

Aktiv war der Verein beim Palmsträußchenbinden in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie. Der Erlös floss in das soziale Hilfsprojekt der Kolpingspartnergemeinde in Indien.

Kräuterlimonade hergestellt

Gemeinsam mit dem Trachtenverein bewirtete der OGV im Festzelt bei der Brauerei anlässlich des Ringtreffens. Mit der Grundschule unterstützte der Verein das Wiesenforscherprojekt in der Obstversuchsanlage auf dem Imbrand und gestaltete beim Schulfest ein Klassenzimmer als Kräuterzimmer. Dort boten Agnes Moosmann und Gabi Aberle den Schülern Riech- und Schmeck-Rundgänge. Zudem wurden Kräuterlimonade und Brotaufstriche hergestellt und ein Quiz veranstaltet.

Im September feierte der OGV das elfte Apfelkuchenfest mit einem vielfältigen Angebot an Apfelkuchen und -torten. Im Oktober bot der Verein einen gut besuchten Vortrag über entzündungshemmende Nahrungsmittel an.

Es folgte der Bericht des Schriftführers, kommissarisch vorgetragen von Agnes Moosmann, visualisiert mit Fotos von Roland Maurer. Danach folgte der Kassenbericht von Gabriele Aberle.

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften übernahm Günter Schall vom Kreisverband. Er betonte, dass Gartenkultur bedeute, der Natur im Garten ein Zuhause zu geben – indem man keine einseitige Auswahl treffe, sondern heimische Pflanzen einsetze. Nur so könne das komplexe Wirkungsgefüge der Natur einigermaßen stabil bleiben. An der Erhaltung mitzuwirken, sei eine schwierige, zugleich aber für den OGV und seine Mitglieder schöne und lohnende Aufgabe.

Ehrungen für 50 und 60 Jahre

Es zeuge für Treue, Zuverlässigkeit und Idealismus, wenn der Verein Jubilare für 25, 40, 50 und sogar 60 Jahre ehren dürfe. Für 25 Jahre Mitgliedschaft zeichnete Schall aus: Gertrud Brucker und Irene Moosmann; für 40 Jahre Mitgliedschaft: Renate und Gerhard Bilger, Waltraud und Rolf Braun, Günther Buchholz, Hildegard und Josef Fichter, Elisabeth Haas, Gertrud Käfer, Klara Mink, Theresia Öhler, Inge und Herbert Zink.

Besonderen Dank sprach er an Ursula und Helmut Porer aus – Ursula Porer für 17 Jahre ausgezeichnete und routinierte Kassenführung und Helmut Porer als langjähriger Wurstbräter der Spitzenklasse und Festhelfer. Ebenso dankte er in besonderer Weise dem Ehepaar Hilde und Kurt Gießer. Hilde Gießer ist seit 1986 Ausschussmitglied und von allen Ausschussmitgliedern am längsten dabei. Kurt Gießer hat sich durch das Organisieren verschiedener Dinge beim Apfelkuchenfest sowie seiner unermüdlichen Hilfsbereitschaft mit seiner Frau zu einem Aktivposten entwickelt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Elisabeth Schlögel geehrte und für außergewöhnliche 60 Jahre Hermann Broghammer.

Auch Bürgermeister Jürgen Leichtle richtete ein Grußwort an den Verein.

Wahlen

Die Wahlen

erbrachten folgendes Ergebnis: Zur Vorsitzenden wurde auf ein Jahr Agnes Moosmann gewählt, zum stellvertretenden Vorsitzenden Magnus Schuster auf zwei Jahre. Das Amt des Schriftführers übernimmt Agnes Moosmann kommissarisch für ein weiteres Jahr. Im Ausschuss wurde Anita Müller wiedergewählt. Anja Kunz legte ihr Amt als Ausschussmitglied aus Zeitgründen nieder.

Auf Nachfrage

von Agnes Moosmann, ob jemand sich spontan für dieses Amt bereiterklären könnte, meldete sich niemand. Kassenrevisorin Ehrentraud Maurer wurde wiedergewählt.