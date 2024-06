Vereine in Lauterbach: So feierte der RSV „Blitz“ sein Jubiläum

So feierte der RSV „Blitz“ sein Jubiläum

1 Beim Ehemaligenturnier blitzte das Können vergangener Tage immer wieder auf. Foto: Ziechaus

Sein 125-jähriges Jubiläum feierte der Radsportverein Blitz Lauterbach am Wochenende mit Turnieren für alle Altersklassen in der Gemeindehalle.









Bei der Jugend U-17 waren acht Mannschaften am Start, darunter auch Radsportler aus Österreich und der Schweiz – so auch Teams aus Altdorf und Oftringen (Schweiz) und Dornbirn (Österreich). „Wir haben für die Jugendteams in allen Altersklassen Turniere veranstaltet. Damit haben wir uns bei den Teams aus der Schweiz und Österreich für deren Einladungen revanchiert“, sagt Vorsitzender Jörg Fischer.