Oberschützenmeister Erwin Buchholz begrüßte die erschienenen Mitglieder und auch Ehrenmitglied Walter Fehrenbacher.

Nach dem Oberschützenmeister war die Kassiererin Andrea Schulze mit ihrem Bericht an der Reihe, welcher trotz Renovierungsarbeiten ein Plus in der Kasse verzeichnete. Sie verwies auch auf den Bewirtungsstand beim Narrentreffen in Lauterbach.

Jugendleiter Benjamin Milz berichtete über die Veranstaltungen und Wettkämpfe der Jungschützen. Bogentrainerin Natalja Funk berichtete über die wechselvolle Arbeit mit ihren jungen Bogenschützen. Sie hatte im vergangenen Jahr auch die Jugend-Basis-Lizenz erworben.

Wenig aktive Schützen

Erwin Buchholz verlas den Bericht des Schießleiters, welcher auch einige Erfolge aufzeigte. Aber er erwähnte auch, dass der Verein mit aktiven Schützen knapp besetzt sie.

Danach ging es mit den Wahlen weiter, welche einige Veränderungen brachten. Martina Blocher-Bühler leitete die Wahl des Oberschützenmeisters. Erwin Buchholz wurde hier fast einstimmig wiedergewählt.

Die fällige Wahl eines Stellvertreters nach dem Rücktritt von Peter Brunner wurde zunächst hinten an gestellt, war aber dann durch die Bereitschaft von Theo Schöps doch noch erfolgreich.

Benjamin Markgraf wurde zum neuen Schießleiter gewählt, Nicolai Lipp zu seinem Stellvertreter.

Neue Mitglieder im Ausschuss

Da Kassiererin Andrea Schulze nach 23 Jahren im Amt nicht mehr antrat, galt es, eine Nachfolgerin zu finden. Die Suche im Vorfeld war erfolgreich und so wurde Emma Müller einstimmig gewählt.

Im Ausschuss wurde Achim Lipp bestätigt. Mit Bogentrainerin Natalja Funk und Oliver Müller wurden zwei neue Mitglieder in den Ausschuss gewählt. Außerdem wurden die Delegierten für Kreis und Landeschützentage gewählt.

Beteiligung am Musikerjubiläum

Im Anschluss an die Wahlen wurde Andrea Schulze von der Versammlung einstimmig zur Ehrenkassiererin und ersten weiblichen Ehrenmitglied des Schützenvereins ernannt.

Zudem ging es um die Termine in kommender Zeit. Nach dem Kreisschützentag in Waldmössingen folgen die laufenden Kreismeisterschaften. Im April beginnen die Rundenwettkämpfe. Es folgt der Jubiläums-Festakt des Musikvereins Eintracht am 25. April sowie der Deutsche und der Landesschützentag vom 2. bis 4. Mai in Schwäbisch Gmünd.