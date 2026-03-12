Vereine in Lauterbach: Musikverein „Eintracht“ ist nun erstmals in weiblicher Hand

Vorsitzender Johannes Geprägs eröffnete seine letzte Generalversammlung als Vorsitzender beim Musikverein Lauterbach im Sportheim mit der Begrüßung und dem Totengedenken.

In seinem Bericht ließ er das Jubiläumsjahr Revue passieren und erzählte vom Festakt und Fassbierfest zu Beginn des Jubiläumsjahres, den drei Hochzeiten, die der Verein begleitete und dem dreitägigen Jubiläumsfest. Bei letzterem legte er Wert darauf zu erwähnen, dass das Fest ohne Kassierer Patrick Moosmann in dieser Form nicht möglich gewesen wäre.

Eine weitere Besonderheit war, dass die „Eintracht“ erstmals die „Harmonie“ Sulzbach bei deren Sommerfest mit Arbeitsdiensten unterstützt hat. Dies war ein Tauschgeschäft, da die „Harmonie“ am Jubiläum geholfen hatte.

58 aktive Musiker

Neben den gewohnten Sommerauftritten wurde das Jahr mit einem Kirchenkonzert beendet. Zum Schluss bedankte Geprägs sich, auch im Namen seiner Vize-Vorsitzenden Jessica Buchholz, beim Musikverein für das jahrelange, entgegengebrachte Vertrauen.

Schriftführerin Teresa Kaupp informierte darüber, dass der Verein aus 58 aktiven Musikerinnen und Musikern besteht, wovon 53 musizieren.

2025 konnte die „Eintracht“ fünf neue Mitglieder begrüßen: Angelika Nagel, Timo Broghammer, Evelyn Broghammer, Petra Baum-Fehrenbacher und Michael Baum. Außerdem hat der Verein 188 passive Mitglieder, hier sind ebenfalls neun neue dazugekommen.

Arbeitsreiches Jahr

Kassierer Patrick Moosmann berichtete von einem guten Jahr, wobei der Jubiläumssonntag und -montag besonders herausgestochen seien.

Dirigent Thomas Rauber berichtete von einem arbeitsreichen Jahr. Er lobte das gelungene Jubiläum. Auch die Sommerauftritte fielen positiv aus. Hier meinte er augenzwinkernd, dass manche Auftritte dem ein oder anderen Musiker etwas mehr in Erinnerung bleiben als andere. Das Kirchenkonzert als Jahresabschluss betrachtete er als gelungen und ein schönes Ende für das Jubiläumsjahr. Die „Eintracht“ lobte er für die super Kameradschaft.

Lea Molitor ist Vorsitzende

Bei den Wahlen standen einige Posten an, die neu besetzt oder bestätigt wurden. Als Erstes galt es, den Posten des Vorsitzenden und des Stellvertreters neu zu besetzen. Hier ist der Musikverein stolz darauf, sagen zu können, dass die Vereinsführung erstmals in weiblichen Händen liegt. So wurde Lea Molitor als Vorsitzende für zwei Jahre und Luisa Wöhrle als stellvertretende Vorsitzende für ein Jahr gewählt.

Die Geehrten des Musikvereins. Foto: Musikverein

Für zwei Jahre gewählt wurden Kassierer Patrick Moosmann, Kassenrevisorin Melanie Moosmann, Notenwartin Hannah Pfundstein, Inventarverwalter Tobias Moosmann, Inventarverwaltergehilfin Doreen Martin, Pressewartin Svenja Fehrenbacher und das aktive Ausschussmitglied Julian Höfler. Zusätzlich das passive Ausschussmitglied Tina Bonk für ein Jahr gewählt.

Die wieder- und neugewählten Ausschussmitglieder mit den neuen Vorsitzenden Lea Molitor und Luisa Wöhrle (vorne kniend). Foto: Musikverein

Hannah Pfundstein und Doreen Martin bekamen ein Geschenk der Vereinskollegen überreicht. Dies war ein Dank dafür, dass die beiden sich mit viel Zeit und Herzblut um neue Fasnetskittel bemüht haben.

Vorsitzender Johannes Geprägs (rechts) mit den geehrten passiven Mitgliedern. Foto: Musikverein

Johannes Geprägs und Jessica Buchholz bekamen ebenfalls ein Dankeschön für die lange Zeit, die sie den Verein geführt haben. Johannes Geprägs war stolze neun Jahre Vorsitzender, Jessica Buchholz war acht Jahre als stellvertretende Vorsitzende an seiner Seite.

Ehrungen

Der Musikverein „Eintracht“

ist stolz darauf, Musiker für aktive Mitgliedschaft zu ehren. So wurden Johannes Geprägs, Selina Bantle und Vanessa Moosmann für 20 Jahre geehrt. Matthias Kuner gehört seit 30 Jahren zum Verein. Stolze 40 Jahre gehören Arno Herrmann und Michael Neff zum Musikverein „Eintracht“ Lauterbach. Für diese beiden gab es die goldene Nadel mit Diamanten.

Auch unter den passiven Mitgliedern

des Musikvereins „Eintracht“ standen viele Ehrungen an. So wurden Uta Borho, Mike Kohler und Stefan Moosmann für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Ehrung für 40 Jahre erhielten Werner Kaiser, Christof Michler, Andreas Reuter, Ralf Schlögel und Volker Waller. Helmut Fehrenbacher, Heinz-Jürgen Fischer, Helmas Haas, Heide Hildebrand, Werner Mendel, Anna Müller, Eberhard Quade, Wolfgang Schaffner und Wilhelm Weißer unterstützen den Verein schon seit 50 Jahren. Als Abschluss konnte Wilhelm King für stolze 60 Jahre passive Mitgliedschaft geehrt werden.