Vereine in Lauterbach: Musikverein „Eintracht“ ist nun erstmals in weiblicher Hand

Vorsitzender Johannes Geprägs eröffnete seine letzte Generalversammlung als Vorsitzender beim Musikverein Lauterbach im Sportheim mit der Begrüßung und dem Totengedenken.
In seinem Bericht ließ er das Jubiläumsjahr Revue passieren und erzählte vom Festakt und Fassbierfest zu Beginn des Jubiläumsjahres, den drei Hochzeiten, die der Verein begleitete und dem dreitägigen Jubiläumsfest. Bei letzterem legte er Wert darauf zu erwähnen, dass das Fest ohne Kassierer Patrick Moosmann in dieser Form nicht möglich gewesen wäre.