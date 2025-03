Vereine in Lauterbach: Darum musste der Musikverein zig Narrenmärsche einstudieren

1 Vorsitzender Johannes Geprägs (links) mit den wiedergewählten und geehrten Musikern. Außerdem sind die geehrten passiven Mitglieder abgebildet. Foto: Svenja Fehrenbacher

Der Musikverein „Eintracht“ Lauterbach hatte zur Generalversammlung ins Landhaus Lauble geladen – und die hatte es in sich.









Besonders hervorgehoben wurden im Rückblick des Vorsitzenden Johannes Geprägs das Ringtreffen der Narrenzunft Lauterbach, welches der Verein an allen drei Tagen musikalisch begleitet hat. Ebenfalls erinnerte Geprägs an ein nasses Fronleichnam und ein ebenso nasses Kurkonzert. Außerdem berichtete er von der Teilnahme des Umzugs in St. Georgen anlässlich des Jubiläums des Musikvereins St. Georgen, dem Frühschoppenkonzert in Oberwolfach und dem Auftritt beim Hopfenfest in Alpirsbach.