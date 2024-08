Vereine in Hausen vor Wald: Zum 20. Geburtstag fährt das Straßenfest groß auf

Vereine in Hausen vor Wald

1 Simone Martin (Narrenverein), Steffi Vollmer (Musikverein), Julia Beuter (Der etwas andere Kirchenchor), Michael Reitze (Männergesangverein), Hans-Peter Münzer (Ortsverwaltung), Simone Appberger (Narrenverein) und Sabrina Albicker (Landfrauen) laden am kommenden Wochenende zum Straßenfest Hausen vor Wald ein. Foto: Rainer Bombardi

In Hausen vor Wald laden die örtlichen Vereine zum Straßenfest ein. Das Fest lockt mit einem großen Musikangebot und kulinarischer Abwechslung.









Link kopiert



Eine Gemeinschaftsaktion aller örtlichen Vereine ist das Straßenfest in Hausen vor Wald, das vom Samstag, 17., bis Montag, 19. August, zum 20. Mal veranstaltet wird. Seine Beliebtheit hat das gemeinsame Fest seinem vielfältigen musikalischen Unterhaltungsangebot und der besonderen Lage an der in Richtung Süden aufsteigenden, alten Schlossstraße zu verdanken.