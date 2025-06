So glänzt der Musikverein in Ulm

Vereine in Grüningen

1 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Grüningen beim Deutschen Musikfest 2025 in Ulm. Foto: Rothe Das Grüninger Orchester nimmt am Deutschen Musikfest teil und überzeugt die Jury. Zur Belohnung gibt es 86,5 Punkte.







Link kopiert



Hinter dem Musikverein Grüningen liegt ein ereignisreiches Wochenende: Die Teilnahme am Wertungsspiel beim Deutschen Musikfest in Ulm war ein besonderer Moment in der Vereinsgeschichte – nicht zuletzt, weil das letzte Wertungsspiel rund 20 Jahre zurücklag.