Vereine in Donaueschingen: Französischer Freundeskreis hat 2026 viel vor

Die Deutsch-Französische Gesellschaft blickt dieses Jahr auf einen vollen Terminkalender 2026 mit vielen Veranstaltungen.
Wenn die Tage wieder etwas milder werden, lädt die DFG am Donnerstag, 19. März, um 15 Uhr, in das Café Reiter gemütlichen Kaffeerunde ein. Nach vielen Jahren will die Gesellschaft auch wieder an den Donnerstagen, 16. und 23. April, um 12 Uhr, im Gasthaus Hammer in Hammereisenbach zum Forellenessen gehen. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf je 15 Personen begrenzt, weswegen zwei Termine angeboten werden. Die Kosten betragen ohne Getränke 20 Euro. Anmeldungen laufen laut der Mitteilung bis zum 9. beziehungsweise 16. April bei Nicole Nivoley.