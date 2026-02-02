Vereine in Donaueschingen: Französischer Freundeskreis hat 2026 viel vor

Wenn die Tage wieder etwas milder werden, lädt die DFG am Donnerstag, 19. März, um 15 Uhr, in das Café Reiter gemütlichen Kaffeerunde ein. Nach vielen Jahren will die Gesellschaft auch wieder an den Donnerstagen, 16. und 23. April, um 12 Uhr, im Gasthaus Hammer in Hammereisenbach zum Forellenessen gehen. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf je 15 Personen begrenzt, weswegen zwei Termine angeboten werden. Die Kosten betragen ohne Getränke 20 Euro. Anmeldungen laufen laut der Mitteilung bis zum 9. beziehungsweise 16. April bei Nicole Nivoley.

Ebenfalls nach einer mehrjährigen Pause wird die DFG am Dienstag, 5. Mai, wieder Saverne Accueil in Donaueschingen zu Besuch haben.Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Neben einem Empfang und Mittagessen gibt es unter anderem eine Führung zum Donau-Zusammenfluss. Anmeldung hierfür laufen bis zum 28. April bei Nicole Nivoley.

Immer wieder gut besucht ist der „Petit Marche Francais“.Am Samstag, 9. Mai, und Samstag, 4. Juli, findet der kleine Markt mit französischen Spezialitäten wieder ab 10 Uhr auf dem Marktplatz statt. Am Donnerstag, 18. Juni, will die DFG ab 18 Uhr ein gemütliches Treffen in der Pfohrener Grillhütte anbieten. Nicole Nivoley wird wieder fertigen Grillbraten besorgen, weswegen eine Anmeldung bis zum 11. Juni erforderlich ist. Für die Veranstaltung am Freitag, 10. Juli, ist die Deutsch-Französische Gesellschaft auf gutes Wetter angewiesen. Beim „Diner en Blanc“ treffen sich die Teilnehmer um 18 Uhr weiß gekleidet zu einem gemeinsamen Picknick im Park – jeder sorgt für sich selbst. Alles Zubehör sollte möglichst weiß sein. Tickets gibt es im Tourismusbüro.

Für den Beirat ist das Halbjahr dann noch nicht zu Ende. Die Verantwortlichen treffen sich wieder am Donnerstag, 9. Juli, um 18 Uhr, im Gasthaus Ochsen.