Vereine in Blumberg: Wichtiges Fundament für das Zusammenleben

1 Der Städtlesaal ist bei der Vereinsbesprechung mit der Stadt Blumberg voll besetzt. Foto: Hans Herrmann

Im Blumberger Kalender stehen schon mehr als 70 Termine. Nachmeldungen sind noch bis 15. Dezember möglich. Bei all den Festen und Veranstaltungen sind zahlreiche Mitglieder im Einsatz.









Bei der Vereinsbesprechung zur Terminabstimmung mit der Stadt Blumberg war der Städtlesaal voll besetzt. Bürgermeister Markus Keller war die Freude über den Andrang anzumerken. Er erklärte: „Wir konnten selten so eine bemerkenswerte Besucherzahl von Vereinsvertretern begrüßen.“ Die rund 140 Vereine in Blumberg und den Ortsteilen seien für ihn ein wichtiges Fundament für das Zusammenleben in der Gemeinde.