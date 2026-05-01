Vereine in Bestform: So wurde am 1. Mai in Lahr und im Schuttertal gefeiert

Bei den „Hocks“ kamen viele Menschen zusammen, um Musik, Bewirtung und gute Gespräche zu genießen.
Die Vorbereitungen auf das Maifest begannen vielerorts bereits am Donnerstagabend – so auch in Schweighausen. Dort stellten etwa 20 Zimmerer der Firma Elztal Holzhaus beim traditionellen Maibaumstellen ihr Können unter Beweis. Der von den Frauen des Katholischen Frauenbundes Schweighausen festlich geschmückte Baum wurde dabei sicher und routiniert aufgerichtet. Im Anschluss traf man sich auf dem Gelände des Dorfladens, um die gelungene Aktion zu feiern. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Ulli Bohnert und Julia Schraudolph.