Vereine in Bestform: So wurde am 1. Mai in Lahr und im Schuttertal gefeiert

Bei den „Hocks“ kamen viele Menschen zusammen, um Musik, Bewirtung und gute Gespräche zu genießen.

Die Vorbereitungen auf das Maifest begannen vielerorts bereits am Donnerstagabend – so auch in Schweighausen. Dort stellten etwa 20 Zimmerer der Firma Elztal Holzhaus beim traditionellen Maibaumstellen ihr Können unter Beweis. Der von den Frauen des Katholischen Frauenbundes Schweighausen festlich geschmückte Baum wurde dabei sicher und routiniert aufgerichtet. Im Anschluss traf man sich auf dem Gelände des Dorfladens, um die gelungene Aktion zu feiern. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Ulli Bohnert und Julia Schraudolph.

Foto: Axel Dach Der Freitag begann im Ortsteil Schuttertal dann recht zeitig: Traditionell erfreute die Schuttertäler Trachtenkapelle frühmorgens des 1. Mai die Bürger der Gemeinde mit fröhlichen Blasmusikklängen. Begonnen hatte die Kapelle das jährliche Maiwecken von der Lourdes-Grotte aus am Kapellenberg, danach zogen die Musiker auf den Marienplatz, später spielten sie noch an anderen Plätzen im Dorf auf.

Foto: Axel Dach

Bei strahlendem Sonnenschein feierten später viele Besucher beim beliebten Maihock des Tennisclubs an der Prinschbachhütte in Dörlinbach. Auch zahlreiche Wanderer und Radfahren nutzten die Gelegenheit zur gemütlichen Einkehr auf der landschaftlich herrlich gelegenen Waldanlage, wo viele fleißige Helfer aus den Reihen des TC-Clubs leckere Grillspezialitäten und diverse Getränke servierten. Das reichhaltige Kuchenbuffet mit Selbstgebackenem kam ebenfalls sehr gut an. Viel Spaß hatten auch die Kinder, da auf dem schönen Platz eine Rutsche und Schaukeln zum Toben einladen. ﻿

Am Maifeiertag hatten Ausflügler – sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad – auch in und um Lahr die freie Auswahl. Unsere Redaktion hat sich auf dem Schutterlindenberg, in Sulz an der Halle und auf dem Sportplatz von Kippenheimweiler umgesehen.

Die Spaziergänger, Wanderer und Biker kamen aus allen vier Himmelsrichtungen zum traditionellen Treffen auf den Lahrer Hausberg, wo Mitglieder der Harmonie Dinglingen die Besucher bewirteten und am späteren Nachmittag mit einem kleineren Ensemble auch musikalisch unterhielten.

Foto: Endrik Baublies

Den Auftakt des musikalischen Programms machten die Musiker des MV Oberweier unter der Leitung von Adam Kalbfuß. Der hatte gewissermaßen ein Heimspiel, da der Dirigent in Dinglingen am Fuß des Schutterlindenbergs zu Hause ist. Das Wetter hätte nicht besser sein können, um die Mittagszeit waren die Schattenplätze belegt.

Foto: Endrik Baublies

In Sulz gehört das Oldtimertreffen auf dem Platz vor der Halle traditionell zum Maihock des Musikvereins. Die Emus unterhielten die Gäste im Festzelt, während die Besitzer der liebevoll restaurierten Oldtimer mit den staunenden Besuchern die klassischen Benzingespräche führten. Unter den blitzblank geputzten Automobilen waren zwei Goggomobile, mehrere Citroëns 2 CV (auf Deutsch Enten), Nobelwagen der Marke Daimler, die eine oder andere US-Karosse, ein Käfer mit Brezelfenster und ein VW-Bulli noch mit Klapptüren zu bewundern.

In Kippenheimweiler fängt der Maifeiertag bekanntlich gegen 6 Uhr – wohlgemerkt am Morgen – an. Die Musiker des Schützen-Musikvereins ziehen von da an mit Pauken und Trompeten durch den Ortsteil, um die Bewohner zu wecken. Für die Musiker klang die Tour am späten Mittag am Sportplatz aus. Die Besucher genossen dort bei Kaiserwetter vorwiegend die Schattenplätze. Für Anfang Mai war es in der Sonne eindeutig zu warm.