Dass der Bad Dürrheimer Verein „Hilfe mit Herz und Hand“ als Begünstigter ausgewählt wurde, das wussten die Vereinsvertreter bei der Spendenübergabe.

Aber dass bei der Aktion „Tagessuppe mit Sinn“ im Solemar in einem halben Jahr 3200 Euro gesammelt und diese stattliche Summe in diesen Tagen dem Verein zugutekommt, das wussten die Verantwortlichen noch nicht. Entsprechend riesig war die Freude bei Ingrid Krickl und Barbara Durul, zwei der Koordinatorinnen des Vereins.

Bei der Spendenübergabe, zu der Kurgeschäftsführer Markus Spettel eingeladen hatte, konnten die beiden ihr Glück kaum fassen. Es sei der höchste Betrag, der bei der „Tagessuppe mit Sinn“-Aktion je eingenommen wurde, verkündete Markus Spettel stolz. „Wir freuen uns sehr, dass die Spenden zugunsten Ihres Vereins sind. Sie leisten in der Nachbarschaftshilfe unbürokratische, schnelle Hilfe und leisten schlichtweg tolle, wertvolle Arbeit“.

Barbara Durul und Ingrid Krickl fungieren in dem 2018 gegründeten Verein „Mit Herz und Hand“ als Koordinatorinnen. Circa 190 ehrenamtliche Helfer leisten jeden Monat zwischen 1300 und 1500 Einsatzstunden und betreuen 250 Menschen in sämtlichen Bereichen, wo Unterstützung vonnöten ist.

Fünf Koordinatoren

Fünf Koordinatoren – zwei für die Kernstadt, einer für Hochemmingen, Sunthausen sowie Biesingen, einer für Ober- und Unterbaldingen und einer für Öfingen – nehmen die Anrufe der Hilfesuchenden („ohne Öffnungszeit“) entgegen und teilen die Helfer entsprechend ein. Es sei wichtig, dass Helfer und Betreute eine vertrauensvolle Verbindung haben. „So wird gerade bei älteren Personen die soziale Abgeschiedenheit deutlich gemindert.“ Oft könne der Verein langanhaltende Probleme zügig lösen, berichtete Barbara Durul. „Wir haben ein sehr großes Netzwerk an Ansprechpartnern und kennen aus unserer Erfahrung die Vorgaben der Kranken- und Pflegeversicherungen, wissen über Pflegestufen, Anträge und all diese Dinge sehr gut Bescheid. Entsprechend können wir helfen.“

Breit gefächertes Einsatzgebiet

Die Einsatzgebiete reichen von der Einkaufsbegleitung über die Begleitung zu Arztgesprächen, Fahrdiensten bis hin zu Spaziergängen, Entlastung pflegender Angehöriger bis hin zur Unterstützung in Wohnung, Haus und Garten. „Dabei kommen unsere Ehrenamtlichen nicht nur bei älteren Personen zum Einsatz, sondern auch in Familien, wo etwa ein Elternteil schwer erkrankt ist.“

Verschwiegenheit ist eines der obersten Gebote der engagierten Helfer. Ingrid Krickl weiß, wie die reale Situation ist: „Oft benötigen die Betreuten mehr Unterstützung, als der Geldbeutel hergibt. Da kommt unser Verein zum Einsatz.“ Die Helfer der Nachbarschaftshilfe erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die Aktion „Tagessuppe mit Sinn“ fand in der vierten Auflage statt. Zuvor begünstigt waren der Verein Menschen in Not, der Verein Lebenswert sowie das Rote Kreuz Bad Dürrheim.

Hier kann man sich bewerben

Die Aktionen dauern jeweils ein halbes Jahr vom 16. November bis 15. Mai und vom 16. Mai bis 15. November. In diesem Zeitraum gibt die Kur- und Bäder GmbH von jeder Tagessuppe, die in den Restaurants des Solemar verkauft wird, einen Euro für einen guten Zweck. Der nächste Aktionszeitraum (16. Mai bis 15. November) ist gestartet. Nun sucht die Kur- und Bäder GmbH einen neuen Begünstigten. Wer sich bewerben möchte, kann dies bis 30. Juni per E-Mail an tagessuppemitsinn@kurundbaeder.de oder per Post (Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim, Luisenstraße 4, 78073 Bad Dürrheim).