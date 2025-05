Vom strahlend blauen Himmel brachte die Sonne frühsommerliche Temperaturen, ganz so wie es sich die Schiffsmodellbauer über die ganze Saison wünschen.

Vor 42 Jahren ins Vereinsregister eingetragen, erfreuen sich die Aktiven seitdem über die warme Jahreszeit an ihrer gepflegten Anlegestelle am See an ihrem Hobby und steuern mit Freude oft unter einer großen Zuschauerschar ihre gebauten Boote über das Wasser.

Eine lange aktive Winterpause liegt hinter den 25 Club-Mitgliedern. Daheim in den eigenen vier Wänden wird immer viel getüftelt, gebastelt und geschraubt. Der Kontakt geht aber über den Winter nicht verloren, jeden ersten Freitag im Monat kommen sie in ihrem Vereinsheim zusammen.

Neue Interessierte gesucht

Zur Freude der Vorstandschaft mit Wolfgang Burwig als Clubchef, seinem Stellvertreter Norbert Schuler und dem Schriftführer Michael Wunderle hat es zur Jahreshauptversammlung im April keine Veränderungen in der Vereinsführung gegeben. „Mit neuen Mitgliedern ist es sehr ruhig“, berichtet Norbert Schuler.

Die Schiffsmodellbauer hoffen, dass die Nachwuchssorgen bald der Vergangenheit angehören und dass man spätestens das Clubjubiläum mit genügend weiteren Gleichgesinnten gemeinsam feiern kann. Die meist auswärtigen Clubmitglieder berichten von einem guten Miteinander mit den ortsansässigen Vereinen.

Noch vor ihrem Saisonstart packten die Schiffsmodellbauer wieder tatkräftig bei der Landschaftsputzete im Ort mit an und besuchen jedes Jahr das Frühjahrskonzert der Musiker und Sänger in der Halle.

Verschiedene Aktionen geplant

Am zweiten Augustwochenende werden sie wieder, wie schon viele Jahre zuvor, der Einladung ihrer Schiffsmodellbaukollegen nach St. Peter zum Internationalen Schiffsmodelltreffen und Schaufahren zum Badweiher-Hock folgen.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr ist immer wieder das Modellbautreffen im September in Sélestat im Elsass. Dort gibt es für die Baaremer ein Wiedersehen mit dem 2,50 Meter langen und 70 Kilo schweren Modell des Tonnenlegers „Dornbusch“, das vor über 30 Jahren vom inzwischen 95 Jahre alten Ehrenmitglied Otto Wegner ganz maßstabsgetreu daheim in Hochemmingen gebaut worden war.

Am ersten Oktoberwochenende heißt es dann wieder Abschiednehmen von einer hoffentlich sommerlichen Zeit am Sunthauser See. Aber gemeinsam lässt man sich vier Wochen später wie üblich Jahr für Jahr bei einem Besuch der Messe „Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen für neue Aktivitäten im Winter inspirieren.