Vereine in Bad Dürrheim

1 Zunftmeister Joachim Müller geht wieder mit kompletten Vorstandschaft ins neue Vereinsjahr: der neue Schriftführer Lucian Götz, seine Vorgängerin Melanie Wildgruber und der Vize-Zunftmeister Volker Martin. Foto: Zährl

Bei der Narrenzunft Bad Dürrheim gab es in der Hauptversammlung, die für 2020 abgehalten wurde, eine Veränderung im Vorstand: Lucian Götz ist neuer Schriftführer. Andreas Stuber erhielt den Eselsorden für 25 aktive Jahre als Hästräger.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Die traditionelle Eröffnung durch den Fanfarenzug musste bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Bad Dürrheim coronabedingt ausfallen, dies bedauerte der Zunftmeister Joachim Müller, doch nahm er erfreut zur Kenntnis, dass 51 wahlberechtigte Mitglieder erschienen waren. Melanie Wildgruber übernahm als noch amtierende Schriftführerin anschließend den Rückblick. Sie berichtete für alle Gruppen, "da die Aktivitäten für die Jahr 2019 und 2020 übersichtlich wahrgenommen wurden", wie sie sagte. So fand die Fastnachtseröffnung wie gewohnt im Januar 2020 statt, ebenso Narrentreffen in Bad Cannstatt und Pfullendorf. Im Februar war die 15. Verleihung der goldenen Narrenschelle im Europapark an die Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Häsvorstellung bei den Kindern

Die Häsvorstellungen in Kindergärten und Schule mit dem überarbeiteten Malbuch von Johannes Struck kamen bei den Kindern gut an. Fastnacht im Ort, mit der Schülerbefreiung, der Rathausübergabe, der Aufstellung des Narrenbaums, der Zunftball bis zum Umzug konnten noch gefeiert werden. "Danach wurden alle Termine abgesagt, dafür wurde im Zunftarchiv aufgeräumt," wie Wildgruber schmunzelnd erzählte.

Die Vorstandssitzungen und Zunftmeistertreffen fanden teils online statt. Erfreulich war laut Wildgruber, dass mehrere neue Erdenbürger als Zunftmitglieder angemeldet wurden. Laut der Schriftführerin fuhr unter der Leitung von Stefanie Martin der Narrensamen nach Donaueschingen in das Kinder- Und Jugendmuseum. Im Jahr 2019 konnten noch Proben für Tanzaufführungen durchgeführt werden.

Zum Jahresbeginn 2020 verwandelte sich der Bohrturm in eine Backstube für den Nachwuchs. Es gab den Kinderball und ab März versuchte man mit verschiedenen Aktivitäten Kontakt zu den Kindern zu halten. Ab März konnte sich nur noch in kleinem privaten Rahmen getroffen werden.

Die Kasse ergab aufgrund der laufenden Kosten und fehlender Einnahmen leider ein Minus, das jedoch durch Rückenlagen gedeckt ist. Laut dem Zunftmeister ist laut Plan für 2021 an eine normale Fastnacht gedacht. Er geht davon aus, "dass der Zunftball mit bestimmten Einschränkungen wieder stattfinden kann, ebenso sollte der Umzug wie gewohnt möglich sein." Vorgesehen ist die Hauptversammlung der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, Treffen in Bad Saulgau und Hornberg. Eine Einladung nach Villingen zum Jubiläum der Katzenmusik ist vorhanden.

Melanie Wildgruber jetzt Narrenrätin

Die Wahlen ergaben Änderungen. Lucian Götz wechselte vom Narrenrat in den Vorstand für Melanie Wildgruber, die aus privaten Gründen, in den Narrenrat wechselte. Beendet wurde die Sitzung mit einem dreifachen Narri-Narro.

Der Vorstand rückwirkend ab 2020: Zunftmeister ist Joachim Müller, Vize-Zunftmeister Volker Martin, neuer Schriftführer Lucian Götz und Zeugmeister ist Jürgen Rebholz. Bei den Narrenräte rückwirkend: Hans Dieter Bayer, Petra Bönisch, Maximilian Fritz, Benedikt Martin und Klaus Nenning, neu in der Runde ist Melanie Wildgruber. Geehrt wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Tanja Schauer, Sandra Giusa und Steffi Fruh-Röck. Den Eselsorden für 25 Jahre aktiver Hästräger erhielt Andreas Stuber.