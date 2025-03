Villingen-Schwenningen betroffen Woran liegen die Schwankungen in der Luftqualität?

Die Luftqualität in Villingen-Schwenningen war in den vergangenen Wochen so schlecht wie seit Monaten nicht mehr – selbst in der Silvesternacht war sie besser. Das Umweltbundesamt warnt aktuell vor einer erhöhten Feinstaubbelastung in Deutschland. Doch woran liegt das?