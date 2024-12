Jedes Jahr zum dritten Advent verteilen die Pfadfinderverbände weltweit das sogenannte Friedenslicht von Bethlehem in einer Stafette als Zeichen für den Wunsch nach Frieden.

Diesmal war es aufgrund des anhaltenden Krieges im Nahen Osten aus Sicherheitsgründen nicht möglich, das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem zu entzünden. Aufgrund dieser Umstände stammt das Licht in diesem Jahr aus der Wallfahrtskirche Christkindl im Bezirk Steyr, Österreich. Nach einer internationalen Aussendungsfeier am 14. Dezember in Wien verteilen Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Europa das Friedenslicht. So fand die kleine Flamme ihren Weg auch nach Bad Dürrheim. Eine kleine Abordnung des Stamms der Pfadfinder Bad Dürrheim holte das Friedenslicht am 18. Dezember bei einer Übergabefeier in der evangelischen Kirche in Oberbaldingen ab. Die Biber, die kleinsten Stammesmitglieder, brachten das Licht schließlich in den Generationentreff Lebenswert ins Café Malta. Dort nahmen es Angelika Strittmatter sowie Bettina Jahn und Beate Fetzer vom Malteser Hilfsdienst in Empfang.

Lesen Sie auch

„Vielfalt leben“

Vor der Übergabe des Lichts sangen die Biber das Lied „Frieden in mir“. Die Teilnehmer des Café Malta zeigten sich laut Pressebericht sehr erfreut und dankbar über diese Aktion. Die diesjährige Friedenslicht-Aktion steht unter dem Motto „Vielfalt leben, Zukunft gestalten“.

Sie soll daran erinnern, dass es selbst in den aussichtslosesten und bedrückendsten Momenten Hoffnung geben und diese Hoffnung wie ein Licht bei der Suche nach Frieden helfen kann.