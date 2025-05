Auf stolze 50 Jahre blickt der Musikverein zurück und dies soll natürlich kräftig gefeiert werden.

Los geht es mit dem traditionellen, sommerlichen Platzkonzert vor dem Rathaus in Oberbaldingen am 18. Juli, welches anlässlich des Jubiläums in größerer Form stattfinden wird.

Auf alle Besucher wartet dieses Mal nicht nur die musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Oberbaldingen, sondern auch die Patenkapelle, der Musikverein aus Unterbaldingen sowie die beiden Gesangvereine aus Ober- und Unterbaldingen werden zu einem schönen, unterhaltsamen Sommerabend beitragen. Es ist auch eine Bewirtung geplant.

Natürlich wird auch das traditionelle Herbstfest in diesem Jahr nicht fehlen, welches am 13. und 14. September in der Mehrzweckhalle in Oberbaldingen stattfinden wird. Begonnen wird am Samstagnachmittag mit einem Bieranstich und ganz im Stile eines Oktoberfestes gehalten, wird am Abend die Band „Brass 27“ für gute Laune sorgen. Alle Festbesucher können sich am Sonntag außerdem die Schlachtplatte schmecken lassen, umrahmt von den musikalischen Klängen verschiedener Gastkapellen aus der Region.

Seinen krönenden Abschluss findet das Jubiläumsjahr am 8. November mit einem großen Jubiläumskonzert. Gestaltet wird dieses vom Musikverein Oberbaldingen selbst, zusammen mit dem Musikverein aus Sunthausen und der gemeinsamen Jugendkapelle Ostbaar.

Nicht nur auf die Einwohnerschaft von Oberbaldingen, sondern auch auf die Bevölkerung der Gesamtstadt Bad Dürrheim und der umliegenden Region wartet also bis in den Herbst hinein ein abwechslungsreiches Programm, freuen sich die Musiker. Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren.