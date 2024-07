Vereine in Bad Dürrheim

1 Eingerahmt zwischen Mannschaftsmitgliedern des Turniersiegers SV Seitingen-Oberflacht: Der langjährige Baarpokal-Organisator Manfred Krachenfels (Zweiter von links) und der Präsident des diesjährigen Ausrichters TuS Oberbaldingen Sascha Dominke (Mitte). Foto: Martin Gruhler

Oberbaldingen im großen Fußballfieber: Über fünf Tage hinweg richtete der TuS-Oberbaldingen den mit viel Tradition behafteten Baarpokal aus. Einen prestigeträchtigen Erfolg feierte schließlich der Sportverein Seitingen-Oberflacht als Endspielsieger.









Link kopiert



Im nächsten Juli wird um den Baarpokal in Trossingen gespielt. In diesem Jahr war die Anlage in Oberbaldingen Treffpunkt der Fußballmannschaften, die um den Baarpokal spielten.