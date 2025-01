Vereine in Achdorf

1 Die neue Vorstandschaft der Landfrauen Achdorf mit Irene Kehl (von links), Nicole Meister, Franziska Riva, Andrea Blessing, Denise Charton, Bettina Maier, Stefanie Schumacher, Melanie Müller, Roswitha Meß und Carina Benz. Foto: Simon Bäurer

Der Ortsverein Achdorf wählt einen neuen Vorstand und blickt auf ein Vereinsjahr mit vielen Veranstaltungen zurück.









Der Landfrauen-Ortsverein Achdorf startet mit einem neuen Vorstand in das Vereinsjahr. Nachdem die Landfrauen in den vergangenen drei Jahren erstmals von einem Vorstandstrio geleitet wurden, geht der Ortsverein nun mit Andrea Blessing als erster und Bettina Maier als zweiter Vorsitzenden in das neue Jahr.