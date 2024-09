Vereine hatten alle Hände voll zu tun: Riesenandrang aufs Ruster Straßenfest

1 Nach einem gelungenen Fassanstich stieß Bürgermeister Kai-Achim Klare (rote Schürze) mit den Festbesuchern auf ein gelungenes Straßenfest an. Foto: Decoux

Gelebte badische Festkultur mit kulinarischen Köstlichkeiten: Das Straßenfestes wurde mit mehr als 5000 Gästen zum durchschlagenden Publikumserfolg.









Vom Balthasarschloss im Europa-Park her hatte Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare mit einigen Ehrengästen einen knapp einen halben Kilometer langen Eröffnungsmarsch zurückgelegt, begleitet von der Ruster Musikkapelle und dem Fanfarenzug nebst dessen Fahnenschwingern an der Spitze. Nicht gerade kurz geriet Klares Begrüßung vieler besonderer Gäste, darunter der SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner, zahlreiche Bürgermeister oder ihre Stellvertreter aus der Umgebung. Als Ruster Ehrenbürger wurden zudem Europa-Park-Chef Roland Mack und Altbürgermeister Günter Gorecki begrüßt. Ganz besonders hieß Klare Daniel Fischer als seinen Bürgermeisterkollegen der elsässischen Partnergemeinde Marlenheim willkommen, mitsamt einer Delegation des dortigen „Comité Jumelage“. Die hatten zum 40-Jährigen der Städtepartnerschaft dieses Jahr an beiden Orten schon gehörig gefestelt. „Und nun“, frohlockte der bestgelaunte Ruster Gemeindechef, „feiern wir die Jumelage einfach noch weiter“.