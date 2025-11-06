Vereine, Gebühren, Bürgerservice: Sparhammer in Rottweil geplant – jetzt gibt es kaum noch Tabus

Die Stadt Rottweil zieht die Reißleine: Streichungen bei den Vereinen, höhere Gebühren, Personalabbau, eine neue Steuer – das geplante Sparpaket hat es in sich. Hier die Einzelheiten.
Jetzt zeigt sich, dass Oberbürgermeister Christian Ruf nicht übertrieben hat, als er ein Sparpaket ankündigte, das es so in Rottweil noch nie gab. In der Gemeinderats-Mammutsitzung am Mittwoch, 12. November, steht die Haushaltskonsolidierung im Fokus. Und dabei ist man nicht zimperlich, wie die Sitzungsvorlage zeigt.