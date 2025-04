Neues Feuerwehrhaus für Ottenbronn? Ausschuss stellt Projekt infrage – Kommandant Jones deutet Rücktritt an

Einen ungewöhnlich scharfen Ton schlägt der Gesamtkommandant der Althengstetter Feuerwehr, Benjamin Jones, in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Er deutet gar seinen Rücktritt an – so kam es dazu.